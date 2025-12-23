হোম > খেলা

ভারতের বিপক্ষে কি সমতায় ফিরতে পারবে শ্রীলঙ্কা

ক্রীড়া ডেস্ক    

সমতায় ফিরতে আজ বিশাখাপত্তনমে ভারতের মুখোমুখি হবে শ্রীলঙ্কা নারী ক্রিকেট দল। ছবি: ক্রিকইনফো

বিশাখাপত্তনমে গত পরশু সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে শ্রীলঙ্কাকে ৮ উইকেটে হারিয়েছে ভারত। পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে আজ সমতায় ফিরতে নামবে শ্রীলঙ্কা। বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে ভারত-শ্রীলঙ্কা সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি। বিগ ব্যাশ, আন্তর্জাতিক লিগ টি-টোয়েন্টিরও ম্যাচ রয়েছে আজ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

বিগ ব্যাশ লিগ

অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্স-মেলবোর্ন স্টার্স

বেলা ২টা ১৫ মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ২

আইএল টি -২০

গালফ জায়ান্টস-এমআই এমিরেটস

রাত ৮টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

টি স্পোর্টস

নারী টি-টোয়েন্টি

ভারত-শ্রীলঙ্কা

সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ১ (হিন্দি )

