ভারতের বিপক্ষে কি সমতায় ফিরতে পারবে শ্রীলঙ্কা

বিশাখাপত্তনমে গত পরশু সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে শ্রীলঙ্কাকে ৮ উইকেটে হারিয়েছে ভারত। পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে আজ সমতায় ফিরতে নামবে শ্রীলঙ্কা। বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে ভারত-শ্রীলঙ্কা সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি। বিগ ব্যাশ, আন্তর্জাতিক লিগ টি-টোয়েন্টিরও ম্যাচ রয়েছে আজ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
বিগ ব্যাশ লিগ
অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্স-মেলবোর্ন স্টার্স
বেলা ২টা ১৫ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
আইএল টি -২০
গালফ জায়ান্টস-এমআই এমিরেটস
রাত ৮টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
টি স্পোর্টস
নারী টি-টোয়েন্টি
ভারত-শ্রীলঙ্কা
সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১ (হিন্দি )