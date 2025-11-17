আজ বাংলাদেশের সামনে আফগান চ্যালেঞ্জ, দেখবেন কীভাবে

এশিয়া কাপ রাইজিং স্টার্স টুর্নামেন্টে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে আজ আফগানিস্তানের বিপক্ষে মাঠে নামছে বাংলাদেশ ‘এ’ দল। জয় দিয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করেছে আকবর আলীরা। প্রথম ম্যাচে হংকং ‘এ’ দলকে ৮ উইকেটের বড় ব্যবধানে হারিয়েছে তারা। আফগানদের বিপক্ষেও জয়ের ধারা অব্যাহত রাখতে চাইবে বাংলাদেশ। বাংলাদেশ-আফগানিস্তান লড়াই ছাড়াও আজ মাঠে গড়াবে আরও বেশকিছু ম্যাচ। একনজরে দেখে নেওয়া যাক আজকের টিভি সূচি।
আজকের খেলা
ক্রিকেট
এশিয়া কাপ রাইজিং স্টার্স
বাংলাদেশ ‘এ’-আফগানিস্তান ‘এ’,
রাত ৮: ৩০
টি স্পোর্টস
জাতীয় ক্রিকেট লিগ: চতুর্থ রাউন্ড
সিলেট-খুলনা
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট
ময়মনসিংহ-চট্টগ্রাম
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট
ঢাকা-রাজশাহী
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট
রংপুর-বরিশাল
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট
বিসিবি ইউটিউব
ফুটবল বিশ্বকাপ
বাছাই জার্মানি-পোল্যান্ড
রাত ১টা ১৫ মিনিট, সরাসরি
নেদারল্যান্ডস-লিথুয়ানিয়া
রাত ১টা ১৫ মিনিট, সরাসরি
সনি লিভ