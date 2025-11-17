হোম > খেলা

আজ বাংলাদেশের সামনে আফগান চ্যালেঞ্জ, দেখবেন কীভাবে

ক্রীড়া ডেস্ক    

রাতে মাঠে নামছে বাংলাদেশ ‘এ’ দল। ছবি: সংগৃহীত

এশিয়া কাপ রাইজিং স্টার্স টুর্নামেন্টে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে আজ আফগানিস্তানের বিপক্ষে মাঠে নামছে বাংলাদেশ ‘এ’ দল। জয় দিয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করেছে আকবর আলীরা। প্রথম ম্যাচে হংকং ‘এ’ দলকে ৮ উইকেটের বড় ব্যবধানে হারিয়েছে তারা। আফগানদের বিপক্ষেও জয়ের ধারা অব্যাহত রাখতে চাইবে বাংলাদেশ। বাংলাদেশ-আফগানিস্তান লড়াই ছাড়াও আজ মাঠে গড়াবে আরও বেশকিছু ম্যাচ। একনজরে দেখে নেওয়া যাক আজকের টিভি সূচি।

আজকের খেলা

ক্রিকেট

এশিয়া কাপ রাইজিং স্টার্স

বাংলাদেশ ‘এ’-আফগানিস্তান ‘এ’,

রাত ৮: ৩০

টি স্পোর্টস

জাতীয় ক্রিকেট লিগ: চতুর্থ রাউন্ড

সিলেট-খুলনা

সকাল ৯টা ৩০ মিনিট

ময়মনসিংহ-চট্টগ্রাম

সকাল ৯টা ৩০ মিনিট

ঢাকা-রাজশাহী

সকাল ৯টা ৩০ মিনিট

রংপুর-বরিশাল

সকাল ৯টা ৩০ মিনিট

বিসিবি ইউটিউব

ফুটবল বিশ্বকাপ

বাছাই জার্মানি-পোল্যান্ড

রাত ১টা ১৫ মিনিট, সরাসরি

নেদারল্যান্ডস-লিথুয়ানিয়া

রাত ১টা ১৫ মিনিট, সরাসরি

সনি লিভ

