গোলাপি বলের অ্যাশেজে শুরুর ধাক্কা সামলে লড়ছে ইংল্যান্ড

ক্রাইস্টচার্চে নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম টেস্টের তৃতীয় দিনের খেলা শেষ হয়েছে ঘণ্টা দেড়েক আগে। নিউজিল্যান্ড এখন এগিয়ে ৪৮১ রানে। তাদেরই প্রতিবেশী দেশে চলছে অ্যাশেজ। ব্রিসবেনে বাংলাদেশ সময় আজ সকাল ১০টায় শুরু হয়েছে অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্ট। গোলাপি বলের এই টেস্টে ৫ রানেই ২ উইকেট হারিয়ে ফেলে ইংল্যান্ড। দুটি উইকেটই নিয়েছেন মিচেল স্টার্ক। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ২৬ ওভারে ২ উইকেটে ১১৩ রান করেছে ইংলিশরা। জো রুট ৩৪ রানে ও জ্যাক ক্রলি ৭৪ রানে ব্যাটিং করছেন। ফুটবলে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগেরও ম্যাচ রয়েছে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
ব্রিসবেন টেস্ট: ১ম দিন
অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড
সকাল ১০টা
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১
নেপাল প্রিমিয়ার লিগ
দুপুর ১২টা ও বিকেল ৪টা ১৫মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
ফুটবল খেলা সরাসরি
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
ম্যান. ইউনাইটেড-ওয়েস্ট হাম
রাত ২টা
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১