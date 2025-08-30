বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডস টি-টোয়েন্টি কোথায় দেখবেন

সিলেটে আজ শুরু হচ্ছে বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডস তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হবে সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টি। ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচার করবে টি স্পোর্টস। হকিতেও বাংলাদেশের ম্যাচ রয়েছে আজ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
প্রথম টি-টোয়েন্টি
বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডস
সন্ধ্যা ৬টা
সরাসরি
টি স্পোর্টস
হকি খেলা সরাসরি
এশিয়া কাপ
বাংলাদেশ-চায়নিজ তাইপে
বেলা ১টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
সনি টেন ১
ফুটবল খেলা সরাসরি
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
চেলসি-ফুলহাম
বিকেল ৫টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
টেনিস খেলা সরাসরি
ইউএস ওপেন
রাত ৯টা
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১