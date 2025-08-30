হোম > খেলা

বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডস টি-টোয়েন্টি কোথায় দেখবেন

ক্রীড়া ডেস্ক    

বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডস টি-টোয়েন্টি সিরিজ। ছবি: সংগৃহীত

সিলেটে আজ শুরু হচ্ছে বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডস তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হবে সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টি। ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচার করবে টি স্পোর্টস। হকিতেও বাংলাদেশের ম্যাচ রয়েছে আজ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

প্রথম টি-টোয়েন্টি

বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডস

সন্ধ্যা ৬টা

সরাসরি

টি স্পোর্টস

হকি খেলা সরাসরি

এশিয়া কাপ

বাংলাদেশ-চায়নিজ তাইপে

বেলা ১টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

সনি টেন ১

ফুটবল খেলা সরাসরি

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

চেলসি-ফুলহাম

বিকেল ৫টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

টেনিস খেলা সরাসরি

ইউএস ওপেন

রাত ৯টা

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ১

সম্পর্কিত

‘অটোপাসে’র নির্বাচন এড়াতে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাঁরা দুজন

অস্ট্রেলিয়ায় তিন দিনেই ইনিংস হারের লজ্জা পেল বাংলাদেশ

দারুণ খেলেই নেদারল্যান্ডস সিরিজ জয়ের প্রত্যাশা বাংলাদেশের

ফেলিক্সের অভিষেক হ্যাটট্রিকে আল নাসরের উড়ন্ত জয়, রোনালদোর ইতিহাস

তামিমের নেতৃত্বে ইংল্যান্ড সিরিজের দলে আছেন যাঁরা

ক্রিকেটারদের ভোটার তালিকায় নেই সাকিব-মাশরাফির নাম

স্বপ্নভঙ্গ বাংলাদেশের, চ্যাম্পিয়ন ভারত

‘বাংলাদেশ অস্ট্রেলিয়ার কাছে হারলেও সমালোচনা হবে’

অস্ট্রেলিয়ায় ইনিংস পরাজয়ের লজ্জার সামনে বাংলাদেশ

হোঁচট খেয়ে বিপাকে বাংলাদেশ, জিতলেই চ্যাম্পিয়ন ভারত
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা