ফাইনালে আজ ভারত-পাকিস্তান মহারণ, খেলা দেখবেন কোথায়

৪১ বছরের এশিয়া কাপ ইতিহাসে এবারই প্রথমবারের মতো ভারত-পাকিস্তান ফাইনাল হচ্ছে। দুবাইয়ে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর ফাইনাল বাংলাদেশ সময় আজ রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে। ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচার করবে টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি। ফুটবলে বুন্দেসলিগা, ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের একগাদা ম্যাচ রয়েছে আজ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
এশিয়া কাপ ফাইনাল
ভারত-পাকিস্তান
রাত ৮ টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি
ফুটবল খেলা সরাসরি
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
অ্যাস্টন ভিলা-ফুলহাম
সন্ধ্যা ৭টা
সরাসরি
নিউক্যাসল-আর্সেনাল
রাত ৯টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
বুন্দেসলিগা
ফ্রেইবুর্গ-হফেনহেইম
সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
কোলন-ভিএফবি স্টুটগার্ট
রাত ৯ টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
ই. বার্লিন-হামবার্গার এসভি
রাত ১১ টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
সনি টেন ২