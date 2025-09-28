হোম > খেলা

ফাইনালে আজ ভারত-পাকিস্তান মহারণ, খেলা দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক    

অনূর্ধ্ব-১৭ সাফের ফাইনালে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ-ভারত। ছবি: বাফুফে

৪১ বছরের এশিয়া কাপ ইতিহাসে এবারই প্রথমবারের মতো ভারত-পাকিস্তান ফাইনাল হচ্ছে। দুবাইয়ে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর ফাইনাল বাংলাদেশ সময় আজ রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে। ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচার করবে টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি। ফুটবলে বুন্দেসলিগা, ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের একগাদা ম্যাচ রয়েছে আজ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

এশিয়া কাপ ফাইনাল

ভারত-পাকিস্তান

রাত ৮ টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি

ফুটবল খেলা সরাসরি

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

অ্যাস্টন ভিলা-ফুলহাম

সন্ধ্যা ৭টা

সরাসরি

নিউক্যাসল-আর্সেনাল

রাত ৯টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

বুন্দেসলিগা

ফ্রেইবুর্গ-হফেনহেইম

সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

কোলন-ভিএফবি স্টুটগার্ট

রাত ৯ টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

ই. বার্লিন-হামবার্গার এসভি

রাত ১১ টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

সনি টেন ২

সম্পর্কিত

ভারত-পাকিস্তান ফাইনাল পরিত্যক্ত হলে কী হবে

ফাইনালের আগে ভারত এমনটা কেন করল, জানে না পাকিস্তান

জাতীয় দলে ফিরলেন হামজা-শমিত, নতুন মুখ জায়ান

নেপালের মতো দুর্ঘটনায় আগেও পড়েছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ

ভারত-পাকিস্তান ‘হাইভোল্টেজ’ ফাইনাল নিয়ে সুপার কম্পিউটার কী বলে

পাকিস্তানের বিপক্ষে এবার তাহলে ভারতের তিনে তিন

থামলেন মেসি, জয়ও পেল না মায়ামি

রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ে লঙ্কানদের হারিয়ে বিশ্বকাপের প্রস্তুতি সারল বাংলাদেশ

ফাইনালে ভারতই ফেবারিট, তবে...

নেপালের এত বড় খুশির উপলক্ষ কখনোই আসেনি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা