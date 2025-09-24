ভারতের বিপক্ষে বাংলাদেশের ৬ বছরের অপেক্ষা কি ফুরোবে আজ

টি-টোয়েন্টিতে ভারতের বিপক্ষে ১৭ বারের দেখায় বাংলাদেশ জিতেছে কেবল একবার। ভারতের জয় ১৬ ম্যাচে। ভারতের বিপক্ষে ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণে বাংলাদেশের একমাত্র জয় এসেছে ২০১৯ সালে দিল্লিতে। ছয় বছরের অপেক্ষা ফুরোতে আজ সুপার ফোরে বাংলাদেশ নামবে ভারতের বিপক্ষে। দুবাইয়ে বাংলাদেশ সময় আজ রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচ। এদিকে ফুটবলে ইউরোপা লিগের ম্যাচ রয়েছে। একনজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
এশিয়া কাপ
বাংলাদেশ-ভারত
রাত ৮টা ৩০ মিনিট
সরাসরি টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি
ফুটবল খেলা সরাসরি
ইউরোপা লিগ
দিনামো জাগরেব-ফোরবাচে
রাত ১টা
সরাসরি সনি টেন ১
নিস-রোমা
রাত ১টা
সরাসরি সনি টেন ৫