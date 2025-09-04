পাকিস্তান কি পারবে এবার ঘুরে দাঁড়াতে

সংযুক্ত আরব আমিরাতে প্রথম দুই টি-টোয়েন্টি জয়ের পর পরশু রাতে হোঁচট খেয়েছে পাকিস্তান। শারজায় আফগানিস্তানের কাছে পাকিস্তান হেরেছে ১৮ রানে। ত্রিদেশীয় সিরিজে আজ পাকিস্তানের প্রতিপক্ষ সংযুক্ত আরব আমিরাত। ইংল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বিতীয় ওয়ানডে ম্যাচও আজ। ফুটবলে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের একগাদা ম্যাচ রয়েছে রাতে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
দ্বিতীয় ওয়ানডে
ইংল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা
সন্ধ্যা ৭টা
সরাসরি
সনি লিভ
ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি
পাকিস্তান-আরব আমিরাত
রাত ৯টা
সরাসরি
টি স্পোর্টস
ফুটবল খেলা সরাসরি
বিশ্বকাপ বাছাই
কাজাখস্তান-ওয়েলস
রাত ৮টা
সরাসরি
বুলগেরিয়া- স্পেন
রাত ১ টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি
সনি টেন ২
স্লোভাকিয়া-জার্মানি
রাত ১২ টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি
সনি টেন ১
হকি খেলা সরাসরি
এশিয়া কাপ
বাংলাদেশ-কাজাখস্তান
বেলা ২টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
সনি টেন ১ টেনিস
ইউএস ওপেন
রাত ৯টা
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১ ও সিলেক্ট ১