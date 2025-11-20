মিরপুরে খেলছে বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড, সন্ধ্যায় মুখোমুখি শ্রীলঙ্কা-জিম্বাবুয়ে

মিরপুর টেস্টে আজ দ্বিতীয় দিনের সকালে টেস্টের অভিজাত ক্লাবে নাম লিখিয়েছেন মুশফিকুর রহিম। বাংলাদেশের প্রথম ও বিশ্বের ১১তম ক্রিকেটার হিসেবে শততম টেস্টে সেঞ্চুরির কীর্তি গড়লেন মুশফিক। সেঞ্চুরির দেখা পেয়েছেন লিটনও। মুশফিক-লিটনের সেঞ্চুরিতে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে রানের পাহাড় গড়ছে বাংলাদেশ। সন্ধ্যায় রাওয়ালপিন্ডিতে ত্রিদেশীয় সিরিজে মুখোমুখি হবে শ্রীলঙ্কা-জিম্বাবুয়ে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
মিরপুর টেস্ট: দ্বিতীয় দিন
বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি
ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি
শ্রীলঙ্কা-জিম্বাবুয়ে
সন্ধ্যা ৭টা
সরাসরি
টি স্পোর্টস ও এ স্পোর্টস
আবুধাবি টি-টেন
রয়্যাল চ্যাম্পস-ডেকান গ্ল্যাডিয়েটরস
সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১