হোম > খেলা

মিরপুরে খেলছে বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড, সন্ধ্যায় মুখোমুখি শ্রীলঙ্কা-জিম্বাবুয়ে

ক্রীড়া ডেস্ক    

টেস্ট ক্যারিয়ারের পঞ্চম সেঞ্চুরি তুলে নিয়েছেন লিটন দাস। ছবি: বিসিবি

মিরপুর টেস্টে আজ দ্বিতীয় দিনের সকালে টেস্টের অভিজাত ক্লাবে নাম লিখিয়েছেন মুশফিকুর রহিম। বাংলাদেশের প্রথম ও বিশ্বের ১১তম ক্রিকেটার হিসেবে শততম টেস্টে সেঞ্চুরির কীর্তি গড়লেন মুশফিক। সেঞ্চুরির দেখা পেয়েছেন লিটনও। মুশফিক-লিটনের সেঞ্চুরিতে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে রানের পাহাড় গড়ছে বাংলাদেশ। সন্ধ্যায় রাওয়ালপিন্ডিতে ত্রিদেশীয় সিরিজে মুখোমুখি হবে শ্রীলঙ্কা-জিম্বাবুয়ে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

মিরপুর টেস্ট: দ্বিতীয় দিন

বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড

সকাল ৯টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি

ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি

শ্রীলঙ্কা-জিম্বাবুয়ে

সন্ধ্যা ৭টা

সরাসরি

টি স্পোর্টস ও এ স্পোর্টস

আবুধাবি টি-টেন

রয়্যাল চ্যাম্পস-ডেকান গ্ল্যাডিয়েটরস

সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ১

সম্পর্কিত

ভূমিকম্প নিয়ে তাইজুল—প্রথমে বুঝিনি, পরে টের পেলাম

জানুয়ারিতে ঢাকায় আসছে বিশ্বকাপ ট্রফি

ডিআরইউ মিডিয়া ক্রিকেট টুর্নামেন্টে আজকের পত্রিকার উড়ন্ত সূচনা

আয়ারল্যান্ডকে ফলো অন না করিয়ে বড় লক্ষ্য দিচ্ছে বাংলাদেশ

নেই রোনালদো, চাপের মুখে বিশ্বকাপের পোস্টার মুছে ফেলল ফিফা

পার্থে ১৯ উইকেট পতনের দিনে বিপদে অস্ট্রেলিয়াও

ভারতকে লজ্জার রেকর্ডে নাম লেখানোর পর দুঃসংবাদ পেল দক্ষিণ আফ্রিকা

সিকান্দার রাজার এই কীর্তি আছে কেবল সাকিব ও নবির

আয়ারল্যান্ডকে অলআউট করে সাকিবের পাশে তাইজুল

সেঞ্চুরির পর ইংল্যান্ডকে একাই গুটিয়ে দিলেন স্টার্ক
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা