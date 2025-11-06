মাঠে নামছে ভারত-পাকিস্তান, খেলা দেখবেন কীভাবে

ক্রীড়াঙ্গনে আজ তেমন ব্যস্ততা নেই। মাঠে নামবে হাতেগোনা কিছু বড় দল। ম্যাচ আছে বিশ্ব ক্রিকেটের দুই দর্শকপ্রিয় দল ভারত ও পাকিস্তানের। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ৩ ম্যাচ সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডেতে নামবে শাহিন শাহ আফ্রিদির দল। প্রথম ম্যাচ জেতায় তাঁদের সামনে এবার সিরিজ জয়ের হাতছানি। অন্যদিকে টি-টোয়েন্টি সিরিজে ভারতের প্রতিপক্ষ অস্ট্রেলিয়া। প্রথম তিন ম্যাচ শেষে ১-১ সমতায় আছে দুই দল। সিরিজ নিজেদের করে নিতে চাইলে আজ জেতার বিকল্প নেই সূর্যকুমার যাদবের দলের জন্য। একনজরে দেখে নিন আজকের টিভি সূচি।
আজকের খেলা
ক্রিকেট
দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি
নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
দুপুর ১২টা ১৫ মিনিট, সরাসরি
টি স্পোর্টস
চতুর্থ টি-টোয়েন্টি
অস্ট্রেলিয়া-ভারত
বেলা ২টা ১৫ মিনিট, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
দ্বিতীয় ওয়ানডে
পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা
বিকেল ৪টা, সরাসরি
টি স্পোর্টস, পিটিভি স্পোর্টস