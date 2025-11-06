হোম > খেলা

মাঠে নামছে ভারত-পাকিস্তান, খেলা দেখবেন কীভাবে

ক্রীড়া ডেস্ক    

ক্রীড়াঙ্গনে আজ তেমন ব্যস্ততা নেই। ছবি: এক্স

ক্রীড়াঙ্গনে আজ তেমন ব্যস্ততা নেই। মাঠে নামবে হাতেগোনা কিছু বড় দল। ম্যাচ আছে বিশ্ব ক্রিকেটের দুই দর্শকপ্রিয় দল ভারত ও পাকিস্তানের। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ৩ ম্যাচ সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডেতে নামবে শাহিন শাহ আফ্রিদির দল। প্রথম ম্যাচ জেতায় তাঁদের সামনে এবার সিরিজ জয়ের হাতছানি। অন্যদিকে টি-টোয়েন্টি সিরিজে ভারতের প্রতিপক্ষ অস্ট্রেলিয়া। প্রথম তিন ম্যাচ শেষে ১-১ সমতায় আছে দুই দল। সিরিজ নিজেদের করে নিতে চাইলে আজ জেতার বিকল্প নেই সূর্যকুমার যাদবের দলের জন্য। একনজরে দেখে নিন আজকের টিভি সূচি।

আজকের খেলা

ক্রিকেট

দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি

নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ

দুপুর ১২টা ১৫ মিনিট, সরাসরি

টি স্পোর্টস

চতুর্থ টি-টোয়েন্টি

অস্ট্রেলিয়া-ভারত

বেলা ২টা ১৫ মিনিট, সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ২

দ্বিতীয় ওয়ানডে

পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা

বিকেল ৪টা, সরাসরি

টি স্পোর্টস, পিটিভি স্পোর্টস

সম্পর্কিত

বাংলাদেশ ক্রিকেটে উটকো অস্থিরতা

ক্যারিয়ার বাঁচাতে ডি ভিলিয়ার্সের সহায়তা চাইলেন সূর্যকুমার

ভারতের টেস্ট দলে ফিরলেন পন্ত, এবারও নেই শামি

হামজা-শমিতকে নিয়েই নেপাল-ভারত ম্যাচের দল

‘শিগগিরই অবসর নেব’, রোনালদোর বার্তা

সুনীল ছেত্রীকে ছাড়াই বাংলাদেশের বিপক্ষে খেলবে ভারত

ভবিষ্যতে বিএনপি কীভাবে কাজে লাগাতে চায় তামিমকে

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে দুই ফিফটি করে ক্যারিয়ারসেরা র‍্যাঙ্কিংয়ে তামিম

হেরেই চলেছে নিউজিল্যান্ড, উড়ছে উইন্ডিজ

বাংলাদেশকে সহজেই হারিয়ে সমতায় আফগানরা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা