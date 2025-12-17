ভারত না পাকিস্তান, সেমিফাইনালে কাদের পাচ্ছে বাংলাদেশ

অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপে বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা এরই মধ্যে সেমিফাইনালের টিকিট কেটেছে। দুবাইয়ে আইসিসি একাডেমিতে দুই দল আজ খেলছে ‘বি’ গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লড়াইয়ে। আজকের ম্যাচের জয়ী দল সেমিফাইনালে খেলবে ‘এ’ গ্রুপ রানার্সআপ পাকিস্তানের বিপক্ষে। আর বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কার মধ্যে যে দল হেরে যাবে, সেমিতে তাদের প্রতিপক্ষ হবে ‘এ’ গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন ভারত। টস হেরে আগে ব্যাটিং পাওয়া বাংলাদেশ এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ১৮ ওভারে ২ উইকেটে ১০৭ রান করেছে। অধিনায়ক আজিজুল হাকিম তামিম ৯ রানে ব্যাটিং করছেন। ২ রানে ব্যাটিং করছেন কালাম সিদ্দিকী। বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের ‘বি’ গ্রুপের ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচার করছে টি স্পোর্টস। একনজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
যুব এশিয়া কাপ
বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা
বেলা ১১টা
সরাসরি
টি স্পোর্টস
অ্যাডিলেড টেস্ট: প্রথম দিন
অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড
ভোর ৫টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১ ও ২
চতুর্থ টি-টোয়েন্টি
ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা
সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১
আইএল টি-টোয়েন্টি
দুবাই ক্যাপিটালস-এমআই এমিরেটস
রাত ৮টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
টি স্পোর্টস