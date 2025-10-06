হোম > খেলা

বিধ্বস্ত দক্ষিণ আফ্রিকা আজ নামছে ঘুরে দাঁড়ানোর মিশনে

ক্রীড়া ডেস্ক    

মেয়েদের ওয়ানডে বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের কাছে বিধ্বস্ত হয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। ছবি: ক্রিকইনফো

গুয়াহাটিতে ৩ অক্টোবর নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ৬৯ রানে অলআউট হয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। ৭০ রানের লক্ষ্য তাড়া করে ১৪.১ ওভারে বিনা উইকেটে ৭৩ রান করে ফেলেছিল ইংল্যান্ড। সেই ধাক্কা সামলে আজ নামছে দক্ষিণ আফ্রিকা। ইন্দোরে বাংলাদেশ সময় বেলা ৩টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে দক্ষিণ আফ্রিকা-নিউজিল্যান্ড ম্যাচ। নিউজিল্যান্ডও এক ম্যাচ খেলে সেই ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরেছে ৮৯ রানে। আজ দুই দলই নামছে টুর্নামেন্টে প্রথম জয়ের খোঁজে। এদিকে সিলেটে চলছে এনসিএল টি-টোয়েন্টি। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

এনসিএল টি-টোয়েন্টি

রাজশাহী-বরিশাল

সকাল ৯টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

ঢাকা মহানগর-রংপুর

বেলা ১টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

টি স্পোর্টস

নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ

নিউজিল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা

বেলা ৩ টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ১ ও টি স্পোর্টস

