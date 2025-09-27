বাংলাদেশ-ভারত সাফের ফাইনাল দেখবেন কোথায়

অনূর্ধ্ব-১৭ সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে আজ ভারতের বিপক্ষে খেলবে বাংলাদেশ। কলম্বোর রেসকোর্স স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় আজ সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় শুরু হবে শিরোপা নির্ধারণী এই ম্যাচ। ম্যাচটি টিভিতে দেখা যাবে না। বাংলাদেশ-ভারত সাফের ফাইনাল সরাসরি সম্প্রচার করবে স্পোর্টসওয়ার্কজ ইউটিউব। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের একগাদা ম্যাচ রয়েছে আজ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
এনসিএল টি-টোয়েন্টি
সিলেট-বরিশাল
সকাল ১০টা
সরাসরি
ঢাকা মহানগর-চট্টগ্রাম
বেলা ২টা
সরাসরি টি স্পোর্টস
ফুটবল খেলা সরাসরি
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
ব্রেন্টফোর্ড - ম্যান . ইউনাইটেড
বিকেল ৫ টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
ক্রিস্টাল প্যালেস-লিভারপুল
রাত ৮টা
সরাসরি
টটেনহাম-উলভারহ্যাম্পটন
রাত ১টা
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
ম্যানসিটি-বার্নলি
রাত ৮টা
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
বুন্দেসলিগা
মেইঞ্জ-ডর্টমুন্ড
সন্ধ্যা ৭ টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
সনি টেন ২