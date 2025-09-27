হোম > খেলা

বাংলাদেশ-ভারত সাফের ফাইনাল দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক    

অনূর্ধ্ব-১৭ সাফের ফাইনালে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ-ভারত। ছবি: বাফুফে

অনূর্ধ্ব-১৭ সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে আজ ভারতের বিপক্ষে খেলবে বাংলাদেশ। কলম্বোর রেসকোর্স স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় আজ সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় শুরু হবে শিরোপা নির্ধারণী এই ম্যাচ। ম্যাচটি টিভিতে দেখা যাবে না। বাংলাদেশ-ভারত সাফের ফাইনাল সরাসরি সম্প্রচার করবে স্পোর্টসওয়ার্কজ ইউটিউব। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের একগাদা ম্যাচ রয়েছে আজ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

এনসিএল টি-টোয়েন্টি

সিলেট-বরিশাল

সকাল ১০টা

সরাসরি

ঢাকা মহানগর-চট্টগ্রাম

বেলা ২টা

সরাসরি টি স্পোর্টস

ফুটবল খেলা সরাসরি

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

ব্রেন্টফোর্ড - ম্যান . ইউনাইটেড

বিকেল ৫ টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

ক্রিস্টাল প্যালেস-লিভারপুল

রাত ৮টা

সরাসরি

টটেনহাম-উলভারহ্যাম্পটন

রাত ১টা

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

ম্যানসিটি-বার্নলি

রাত ৮টা

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

বুন্দেসলিগা

মেইঞ্জ-ডর্টমুন্ড

সন্ধ্যা ৭ টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

সনি টেন ২

