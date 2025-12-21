হোম > খেলা

ভারতকে হারিয়ে পাকিস্তান কি প্রতিশোধ নিতে পারবে

ক্রীড়া ডেস্ক    

আগে ব্যাট করছে পাকিস্তান। ছবি: ক্রিকইনফো

সবশেষ এশিয়া কাপের ফাইনালে পাকিস্তানকে হারিয়ে শিরোপা জেতে ভারত। এবার মূল দলের হয়ে সে হারের প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ পাকিস্তান অনূর্ধ্ব ১৯ দলের সামনে। যুব এশিয়া কাপের ফাইনালে প্রতিবেশী দেশের বিপক্ষে মাঠে নেমেছে তারা। দুবাইয়ের আইসিসি একাডেমি মাঠে আগে ব্যাট করতে নেমে রান পাহাড় গড়ার পথে পাকিস্তানের যুবারা। পাক-ভারত ফাইনাল ছাড়াও আজ মাঠে গড়াবে আরও বেশকিছু ম্যাচ। একনজরে আজকের টিভি সূচি।

ক্রিকেট

মাউন্ট মঙ্গানুই টেস্ট: ৪র্থ দিন

নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ

ভোর ৪ টা, সরাসরি

টি স্পোর্টস

অ্যাডিলেড টেস্ট: ৪র্থ দিন

অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড

ভোর ৫টা ৩০ মিনিট, সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ১

যুব এশিয়া কাপ

ভারত-পাকিস্তান: ফাইনাল

বেলা ১১ টা, সরাসরি

টি স্পোর্টস

বিগ ব্যাশ লিগ

মেলবোর্ন রেনেগেডস-হোবার্ট হারিকেনস

বেলা ২টা ১৫ মিনিট, সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ২

ফুটবল

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

অ্যাস্টন ভিলা-ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড

রাত ১০টা ৩০ মিনিট, সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

