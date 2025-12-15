হোম > খেলা

আজ বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ নেপাল, দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক    

প্রথম ম্যাচে ৩ উইকেটে জিতেছে বাংলাদেশ। ছবি: এসিসি

যুব এশিয়া কাপে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে আজ বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ নেপাল। জয় দিয়েই টুর্নামেন্ট শুরু করেছে আজিজুল হাকিম তামিমের দল। নিজেদের প্রথম ম্যাচে আফগানিস্তানকে ৩ উইকেটে হারিয়েছে তারা। নেপালকে হারাতে পারলে সেমিফাইনালের পথে এগিয়ে যাবে দলটি। একনজরে আজকের টিভি সূচি।

ক্রিকেট

যুব এশিয়া কাপ

বাংলাদেশ-নেপাল

বেলা ১১ টা, সরাসরি

টি স্পোর্টস

আফগানিস্তান-শ্রীলঙ্কা

বেলা ১১ টা, সরাসরি

সনি টেন ১

বিগ ব্যাশ

রেনেগেডস-হিট

বেলা ২টা ১৫ মি. , সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ২

আইএল টি-টোয়েন্টি

শারজা-গালফ

রাত সাড়ে ৮ টা, সরাসরি

টি স্পোর্টস

ফুটবল

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

ইউনাইটেড-বোর্নমাউথ

রাত ২ টা, সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

