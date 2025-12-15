আজ বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ নেপাল, দেখবেন কোথায়

যুব এশিয়া কাপে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে আজ বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ নেপাল। জয় দিয়েই টুর্নামেন্ট শুরু করেছে আজিজুল হাকিম তামিমের দল। নিজেদের প্রথম ম্যাচে আফগানিস্তানকে ৩ উইকেটে হারিয়েছে তারা। নেপালকে হারাতে পারলে সেমিফাইনালের পথে এগিয়ে যাবে দলটি। একনজরে আজকের টিভি সূচি।
ক্রিকেট
যুব এশিয়া কাপ
বাংলাদেশ-নেপাল
বেলা ১১ টা, সরাসরি
টি স্পোর্টস
আফগানিস্তান-শ্রীলঙ্কা
বেলা ১১ টা, সরাসরি
সনি টেন ১
বিগ ব্যাশ
রেনেগেডস-হিট
বেলা ২টা ১৫ মি. , সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
আইএল টি-টোয়েন্টি
শারজা-গালফ
রাত সাড়ে ৮ টা, সরাসরি
টি স্পোর্টস
ফুটবল
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
ইউনাইটেড-বোর্নমাউথ
রাত ২ টা, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১