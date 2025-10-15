প্রথম জয়ের খোঁজে নামছে পাকিস্তান, খেলা দেখবেন কোথায়

এবারের নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে এখন পর্যন্ত তিন ম্যাচ খেলেছে পাকিস্তান। কিন্তু এখনো জয়ের দেখা পায়নি। আজ তারা নামবে টুর্নামেন্টে প্রথম জয়ের খোঁজে। কলম্বোতে বাংলাদেশ সময় বেলা সাড়ে ৩টায় বিশ্বকাপের ম্যাচে মুখোমুখি হবে ইংল্যান্ড-পাকিস্তান। এদিকে লাহোরে খেলছেন বাবর আজম-মোহাম্মদ রিজওয়ানরা। যেভাবে চলছে খেলা, তাতে আজ চতুর্থ দিনেই পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা প্রথম টেস্টের ফল হয়ে যেতে পারে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
লাহোর টেস্ট: চতুর্থ দিন
পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা
বেলা ১১টা
সরাসরি টি স্পোর্টস ও এ স্পোর্টস
নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ
ইংল্যান্ড-পাকিস্তান
বিকেল ৩টা ৩০ মিনিট
সরাসরি টি স্পোর্টস ও স্টার স্পোর্টস ১