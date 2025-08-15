শিরোপা ধরে রাখার লক্ষ্যে নামছে লিভারপুল, খেলা দেখবেন কোথায়

২০২৪-২৫ মৌসুমে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের শিরোপা জিতেছে লিভারপুল। এবার তারা নামবে শিরোপা ধরে রাখার লক্ষ্যে নিয়ে। ২০২৫-২৬ মৌসুমের প্রিমিয়ার লিগে অলরেডরা প্রথম ম্যাচ খেলবে বোর্নমাউথের বিপক্ষে। অ্যানফিল্ডে আজ বাংলাদেশ সময় রাত ১টায় শুরু হবে লিভারপুল-বোর্নমাউথ ম্যাচ। এই ম্যাচ স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১ সরাসরি সম্প্রচার করবে। এদিকে ক্রিকেটে ‘দ্য হান্ড্রেডে’র একাধিক ম্যাচ রয়েছে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
দ্য হান্ডেড নারী
নর্দান সুপারচার্জার্স-বার্মিংহাম ফনিক্স
রাত ৮টা
সরাসরি
সনি টেন ১
দ্য হান্ডেড পুরুষ
নর্দান সুপারচার্জার্স-বার্মিংহাম ফনিক্স
রাত ১১ টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
সনি টেন ১
ফুটবল খেলা সরাসরি
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
লিভারপুল-বোর্নমাউথ
রাত ১টা
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
টেনিস খেলা সরাসরি
সিনসিনাটি ওপেন
সকাল ৬টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
সনি টেন ২