বিজয় দিবসে শান্ত-মিরাজদের প্রীতি ম্যাচ দেখবেন কোথায়

আজ প্রীতি ম্যাচে মুখোমুখি হবেন মেহেদী হাসান মিরাজ ও নাজমুল হোসেন শান্ত। ছবি: ফাইল ছবি

বিজয় দিবসে আজ ক্রিকেটার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (কোয়াব) আয়োজনে মিরপুরে হতে যাচ্ছে একটি প্রীতি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ। ‘বাংলাদেশ অলস্টার্স ম্যাচ’ নামক ম্যাচটিতে খেলবে অদম্য এবং অপরাজেয় দল। অদম্য ও অপরাজেয় দলকে নেতৃত্ব দেবেন মেহেদী হাসান মিরাজ ও নাজমুল হোসেন শান্ত। বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হবে এই প্রীতি ম্যাচ। শান্ত-মিরাজদের লড়াই সরাসরি সম্প্রচার করবে টি স্পোর্টস। ওয়েলিংটনে নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বিতীয় টেস্টের দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ হয়েছে। একনজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

বাংলাদেশ অলস্টার্স টি-টোয়েন্টি

অদম্য-অপরাজেয়

সন্ধ্যা ৬টা

সরাসরি

টি স্পোর্টস

যুব এশিয়া কাপ

আরব আমিরাত-পাকিস্তান

বেলা ১১টা

সরাসরি

টি স্পোর্টস

বিগ ব্যাশ লিগ

হোবার্ট হারিকেনস-সিডনি থান্ডার

বেলা ২টা ১৫ মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

অ্যাডিলেড টেস্ট: প্রথম দিন

অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড

আগামীকাল ভোর ৫টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ১ ও ২

