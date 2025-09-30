হোম > খেলা

আতলেতিকো কি ঘুরে দাঁড়াতে পারবে

ক্রীড়া ডেস্ক    

প্রথম ম্যাচে লিভারপুলের কাছে হেরেছে স্প্যানিশ ক্লাবটি। ছবি: সংগৃহীত

উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগের নতুন মৌসুমের শুরুটা ভালো হয়নি আতলেতিকো মাদ্রিদের। গত ১৮ সেপ্টেম্বর অ্যানফিল্ড থেকে ৩–২ গোলের হার নিয়ে ফেরে তারা। এবার তাদের সামনে ঘুরে দাঁড়ানোর মিশন। ইউরোপ সেরার আসরে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে আজ দিবাগত রাত একটায় এইনট্রাখটের বিপক্ষে খেলবে স্প্যানিশ ক্লাবটি। এছাড়া চ্যাম্পিয়নস লিগে মাঠে নামবে চেলসি, বায়ার্নের মতো জায়ান্টরা। এনসিএল টি-টোয়েন্টিতেও আজ মাঠে গড়াবে একাধিক ম্যাচ। একনজরে দেখে নেওয়া যাক টিভিতে আজকের যত খেলা।

আজকের খেলা

ক্রিকেট

এনসিএল টি-টোয়েন্টি

ঢাকা মহানগর-সিলেট

সকাল ১০টা, সরাসরি

রাজশাহী-ঢাকা

বেলা ২টা, সরাসরি টি স্পোর্টস

ফুটবল

উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ

আতলেতিকো-এইনট্রাখট

রাত ১টা, সরাসরি

চেলসি-বেনফিকা

রাত ১টা, সরাসরি

গ্যালাতাসারাই-বেনফিকা

রাত ১টা, সরাসরি

ইন্টার মিলান-স্লাভিয়া প্ৰাগ

রাত ১টা, সরাসরি

পাফোস-বায়ার্ন

রাত ১টা, সরাসরি সনি লিভ

টেনিস

চায়না ওপেন

দুপুর ১২টা, সরাসরি

জাপান ওপেন

বেলা ৩টা

সরাসরি ইউরোস্পোর্ট ইন্ডিয়া

