ইংল্যান্ডের টুর্নামেন্টসহ কী দেখবেন আজ

ইংল্যান্ডের ‘দ্য হান্ড্রেড’ টুর্নামেন্টে আজ পুরুষ, নারী দুই দলেরই খেলা রয়েছে। দুই ম্যাচেই মুখোমুখি হবে সাউদার্ন ব্রেভ-নর্দান সুপারচার্জার্স। তবে ছেলেদের ক্রিকেটে বাড়তি একটি ম্যাচ রয়েছে। এই ম্যাচে মুখোমুখি হবে ওয়েলস ফায়ার-ম্যানচেস্টার অরিজিনালস। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
দ্য হান্ড্রেড পুরুষ
সাউদার্ন ব্রেভ-নর্দান সুপারচার্জার্স
রাত ৮টা
সরাসরি
ওয়েলস ফায়ার-ম্যানচেস্টার অরিজিনালস
রাত ১১ টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
দ্য হান্ড্রেড নারী
সাউদার্ন ব্রেভ-নর্দান সুপারচার্জার্স
বিকেল ৪টা ৩০ মিনিট
সরাসরি সনি টেন ১
টেনিস খেলা সরাসরি
সিনসিনাটি ওপেন
রাত ৯টা
সরাসরি সনি টেন ১