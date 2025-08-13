হোম > খেলা

ইংল্যান্ডের টুর্নামেন্টসহ কী দেখবেন আজ

ক্রীড়া ডেস্ক    

দ্য হান্ড্রেডে আজ দুটি ম্যাচ রয়েছে। ছবি: ক্রিকইনফো

ইংল্যান্ডের ‘দ্য হান্ড্রেড’ টুর্নামেন্টে আজ পুরুষ, নারী দুই দলেরই খেলা রয়েছে। দুই ম্যাচেই মুখোমুখি হবে সাউদার্ন ব্রেভ-নর্দান সুপারচার্জার্স। তবে ছেলেদের ক্রিকেটে বাড়তি একটি ম্যাচ রয়েছে। এই ম্যাচে মুখোমুখি হবে ওয়েলস ফায়ার-ম্যানচেস্টার অরিজিনালস। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

দ্য হান্ড্রেড পুরুষ

সাউদার্ন ব্রেভ-নর্দান সুপারচার্জার্স

রাত ৮টা

সরাসরি

ওয়েলস ফায়ার-ম্যানচেস্টার অরিজিনালস

রাত ১১ টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

দ্য হান্ড্রেড নারী

সাউদার্ন ব্রেভ-নর্দান সুপারচার্জার্স

বিকেল ৪টা ৩০ মিনিট

সরাসরি সনি টেন ১

টেনিস খেলা সরাসরি

সিনসিনাটি ওপেন

রাত ৯টা

সরাসরি সনি টেন ১

