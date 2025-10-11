সিরিজ বাঁচাতে নামবে বাংলাদেশ, খেলা দেখবেন কোথায়

আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে ৮ অক্টোবর সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে বাংলাদেশকে ৫ উইকেটে হারিয়েছিল আফগানিস্তান। সিরিজ জিততে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ওয়ানডে জিততেই হবে বাংলাদেশকে। আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হবে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান দ্বিতীয় ওয়ানডে। দিল্লিতে চলছে ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট। ফুটবলে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের বেশ কিছু ম্যাচ রয়েছে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
দ্বিতীয় ওয়ানডে
বাংলাদেশ-আফগানিস্তান
সন্ধ্যা ৬টা
সরাসরি
টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি
দিল্লি টেস্ট: দ্বিতীয় দিন
ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সকাল ১০টা
সরাসরি
টি স্পোর্টস ও স্টার স্পোর্টস ২
নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ
শ্রীলঙ্কা-ইংল্যান্ড
বিকেল ৩টা ৩০ মিনিট
সরাসরি স্টার স্পোর্টস ১
ফুটবল খেলা সরাসরি
বিশ্বকাপ বাছাই (ইউরোপ)
লাটভিয়া-অ্যান্ডোরা
সন্ধ্যা ৭টা
সরাসরি
বুলগেরিয়া-তুরস্ক
রাত ১২টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি
সনি টেন ৫
হাঙ্গেরি-আর্মেনিয়া
রাত ১০টা
সরাসরি
সনি টেন ২
স্পেন-জর্জিয়া
রাত ১২টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি
সনি টেন ১
এস্তোনিয়া-ইতালি
রাত ১২টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি
সনি টেন ৩