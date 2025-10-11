হোম > খেলা

সিরিজ বাঁচাতে নামবে বাংলাদেশ, খেলা দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক    

সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডেতে আজ মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান। ছবি: ক্রিকইনফো

আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে ৮ অক্টোবর সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে বাংলাদেশকে ৫ উইকেটে হারিয়েছিল আফগানিস্তান। সিরিজ জিততে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ওয়ানডে জিততেই হবে বাংলাদেশকে। আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হবে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান দ্বিতীয় ওয়ানডে। দিল্লিতে চলছে ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট। ফুটবলে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের বেশ কিছু ম্যাচ রয়েছে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

দ্বিতীয় ওয়ানডে

বাংলাদেশ-আফগানিস্তান

সন্ধ্যা ৬টা

সরাসরি

টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি

দিল্লি টেস্ট: দ্বিতীয় দিন

ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ

সকাল ১০টা

সরাসরি

টি স্পোর্টস ও স্টার স্পোর্টস ২

নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ

শ্রীলঙ্কা-ইংল্যান্ড

বিকেল ৩টা ৩০ মিনিট

সরাসরি স্টার স্পোর্টস ১

ফুটবল খেলা সরাসরি

বিশ্বকাপ বাছাই (ইউরোপ)

লাটভিয়া-অ্যান্ডোরা

সন্ধ্যা ৭টা

সরাসরি

বুলগেরিয়া-তুরস্ক

রাত ১২টা ৪৫ মিনিট

সরাসরি

সনি টেন ৫

হাঙ্গেরি-আর্মেনিয়া

রাত ১০টা

সরাসরি

সনি টেন ২

স্পেন-জর্জিয়া

রাত ১২টা ৪৫ মিনিট

সরাসরি

সনি টেন ১

এস্তোনিয়া-ইতালি

রাত ১২টা ৪৫ মিনিট

সরাসরি

সনি টেন ৩

