ধবলধোলাই এড়াতে পারবে তো বাংলাদেশ, খেলা দেখবেন কোথায়

প্রথম দুই ম্যাচ হেরে আগেই ওয়ানডে সিরিজ খুইয়ে বসে আছে বাংলাদেশ। আফগানিস্তানের বিপক্ষে আজ মেহেদী হাসান মিরাজের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ নামবে ধবলধোলাই এড়ানোর মিশনে। আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় আজ সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হবে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান তৃতীয় ওয়ানডে। এদিকে লাহোরে পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের প্রথম টেস্টের তৃতীয় দিনের খেলা চলছে। ফুটবলে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের বেশ কিছু ম্যাচ রয়েছে রাতে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
তৃতীয় ওয়ানডে
বাংলাদেশ-আফগানিস্তান
সন্ধ্যা ৬টা
সরাসরি
টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি
লাহোর টেস্ট: তৃতীয় দিন
পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা
বেলা ১১টা
সরাসরি
এ স্পোর্টস
নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ
শ্রীলঙ্কা-নিউজিল্যান্ড
বেলা ৩টা ৩০ মিনিট
সরাসরি স্টার স্পোর্টস ১
ফুটবল খেলা সরাসরি
বিশ্বকাপ বাছাই (ইউরোপ)
এস্তোনিয়া-মলদোভা
রাত ১০টা
সরাসরি
পর্তুগাল-হাঙ্গেরি
রাত ১২টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি সনি টেন ২
লাটভিয়া-ইংল্যান্ড
রাত ১২টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি
সনি টেন ১
স্পেন-বুলগেরিয়া
রাত ১২টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি
সনি টেন ৩
ইতালি-ইসরায়েল
রাত ১২টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি সনি টেন ৫