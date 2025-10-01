হোম > খেলা

বার্সা কি দাপট ধরে রাখতে পারবে

ক্রীড়া ডেস্ক    

নিউক্যাসলকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়নস লিগের মৌসুম শুরু করে কাতালানরা। ছবি: সংগৃহীত

উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগের দ্বিতীয় ম্যাচে আজ রাতে পিএসজির বিপক্ষে মাঠে নামবে বার্সেলোনা। এর আগে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ক্লাব নিউক্যাসল ইউনাইটেডকে হারিয়ে ইউরোপ-সেরার আসর শুরু করে কাতালানরা। এবার তাদের সামনে দাপট ধরে রাখার মিশন। তবে প্রতিপক্ষ ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন পিএসজি হওয়ায় কাজটা মোটেও সহজ হবে না বার্সার জন্য। এ ছাড়া আজ টিভিতে আছে আরও বেশকিছু খেলা। একনজরে দেখে নেওয়া যাক আজকের টিভি সূচি।

আজকের খেলা

ক্রিকেট

এনসিএল টি-টোয়েন্টি

চট্টগ্রাম-বরিশাল সকাল

১০টা, সরাসরি

খুলনা-রংপুর

বেলা ২টা

সরাসরি টি স্পোর্টস

প্রথম টি-টোয়েন্টি

নিউজিল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়া

দুপুর ১২টা ১৫ মিনিট

সরাসরি সনি টেন ১

নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ

অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ড

বেলা ৩টা ৩০ মিনিট

সরাসরি টি স্পোর্টস, স্টার স্পোর্টস ১

ফুটবল

উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ

আর্সেনাল-অলিম্পিয়াকোস

রাত ১টা, সরাসরি

বার্সেলোনা-পিএসজি

রাত ১টা,

সরাসরি সনি টেন ২, ৩ ও 8

মোনাকো-ম্যানসিটি

রাত ১টা,

সরাসরি সনি টেন ৫

সম্পর্কিত

হারের পর লিভারপুল শিবিরে চোটের হানা, কী বললেন কোচ

সরকারি হস্তক্ষেপের অভিযোগে মনোনয়ন প্রত্যাহার, তামিমের পাশে আরও ক্লাব-সংগঠক

বার্সার সামনে আজ চোটগ্রস্ত পিএসজি

নতুন সিরিজে নতুন শুরুর তাগিদ

আগে নির্বাচনের ফিক্সিং বন্ধ করুন: তামিম

আফগানিস্তানের বিপক্ষে ভালো শুরুর অপেক্ষায় বাংলাদেশ

বিসিবি নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেন তামিম

৩ মিনিটের ঝড়ে মেসিদের সর্বনাশ, দায় নিলেন কোচ

বাংলাদেশ-পাকিস্তান সিরিজ শুরু ১৩ নভেম্বর

ঢাকার হ্যাটট্রিক জয়
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা