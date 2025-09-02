খুব কাছ দিয়ে পৃথিবী অতিক্রম করবে গ্রহাণু, লাইভ দেখবেন যেভাবে

বাণিজ্যিক জেটের সমান একটি ছোট গ্রহাণু পৃথিবী অতিক্রম করবে আগামীকাল। এটি চাঁদের চেয়ে কম দূরত্বে থেকে পৃথিবীকে অতিক্রম করবে।
এই নিকটবর্তী গ্রহাণু ২০২৫ কিউডি ৮ নামে পরিচিত। আগামীকাল ৩ সেপ্টেম্বর প্রায় ১ লাখ ৩৫ হাজার ৪৬৫ মাইল (২ লাখ ১৮ হাজার ৯ কিলোমিটার) দূরত্বে থেকে পৃথিবী অতিক্রম করবে। এই দূরত্ব পৃথিবী-চাঁদের দূরত্বের মাত্র ৫৭ শতাংশ।
গ্রহাণুটির অনুমেয় ব্যাসার্ধ ৫৫ থেকে ১২৪ ফুট (১৭ থেকে ৩৮ মিটার) এবং এটি পৃথিবী বা চাঁদের জন্য কোনো ধরনের ঝুঁকি সৃষ্টি করবে না। প্রতি ঘণ্টায় এর গতিবেগ প্রায় ২৮ হাজার মাইল (৪৫ হাজার কিলোমিটার), যা পৃথিবীর তুলনায় অত্যন্ত দ্রুত।
এই গ্রহাণুর ফ্লাইবাই লাইভ সম্প্রচার করবে ভার্চুয়াল টেলিস্কোপ প্রজেক্ট। তাদের ইউটিউব চ্যানেল থেকে বাংলাদেশ সময় ৩ সেপ্টেম্বর ভোর ৫টায় এই সম্প্রচার দেখা যাবে।
ইতালির মানচিয়ানো থেকে পরিচালিত তাদের রোবোটিক টেলিস্কোপ ব্যবহার করে তারা এই মহাজাগতিক দেহের সরাসরি দৃশ্য উপস্থাপন করবে।
গত ৩০ আগস্ট ভার্চুয়াল টেলিস্কোপ প্রজেক্ট একটি ১৭ ইঞ্চির টেলিস্কোপ ‘এলেনা’ দিয়ে গ্রহাণুটির ছবি তুলতে সক্ষম হয়। সে সময় এটি পৃথিবী থেকে প্রায় ২৪ কোটি মাইল (৩৯ কোটি কিলোমিটার) দূরে ছিল। ৩০০ সেকেন্ড দীর্ঘ এক্সপোজারে ধারণ করা ছবিতে গ্রহাণুটিকে একটি ক্ষুদ্র বিন্দুর মতো দেখা যায়, যা দূরের নক্ষত্রের ভিড়ে অতি সূক্ষ্ম।
নাসা ও এর অংশীদাররা হাজার হাজার গ্রহাণু আবিষ্কার করেছে, যাদের কক্ষপথ পৃথিবীর কাছাকাছি হয়ে যায়। এর মধ্যে হাজার হাজার সম্ভাব্য বিপজ্জনক বস্তু রয়েছে, যেগুলো একদিন পৃথিবীর সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটাতে পারে।
তবে, নাসার জেট প্রপালশন ল্যাবরেটরির ‘সেন্টার ফর নিয়ার আর্থ অবজেক্ট স্টাডিজ’ জানিয়েছে, আগামী ১০০ বছরে পৃথিবীর বড় ধরনের ক্ষতি করতে সক্ষম এমন কোনো গ্রহাণুর আঘাতের সম্ভাবনা অত্যন্ত কম।
তথ্যসূত্র: স্পেস ডট কম