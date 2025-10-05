জাতীয় সবুজ মিশন চালুর ঘোষণা দিলেন তারেক রহমান

জাতীয় সবুজ মিশন চালু করার ঘোষণা দিয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। আজ রোববার রাতে এক ফেসবুক পোস্টে এমন পরিকল্পনার কথা জানান তিনি।
ফেসবুক পোস্টে তারেক রহমান বলেন, ‘আমরা একটি জাতীয় সবুজ মিশন চালু করব, ২৫ কোটি গাছ রোপণ করব, নদী পুনরুদ্ধার করব, বর্জ্যকে সম্পদে রূপান্তর করব, কৃষিকাজ আধুনিকীকরণ করব, নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে বিনিয়োগ করব এবং আমাদের যুবসমাজের জন্য সুযোগ তৈরি করতে সমুদ্র অর্থনীতি সম্প্রসারণ করব। আমরা ঢাকা কেন্দ্রিক প্রবৃদ্ধি বন্ধ করব এবং আধুনিক, সুপরিকল্পিত শহর গড়ে তুলব যাতে প্রতিটি অঞ্চল উন্নত হয় এবং প্রতিটি নাগরিক উপকৃত হয়।’ পোস্টে তিনি আরও বলেন, ‘একটি বাড়ি একটি মৌলিক মানবাধিকার। আমাদের সকলেরই এমন একটি বাড়ি প্রাপ্য যা নিরাপদ, মর্যাদাপূর্ণ এবং সুরক্ষিত। আমাদের গ্রামাঞ্চল, শহর, শহর, নদী, বন, সবই একই আবাসস্থল এবং একসঙ্গে তারা আমাদের ভবিষ্যৎ গঠন করে। একটি ভাঙা পরিবেশে একটি শক্তিশালী ঘর থাকতে পারে না এবং টেকসই উন্নয়ন ছাড়া আমরা একটি সমৃদ্ধ জাতি গড়ে তুলতে পারব না।’
বিশ্ব বাসস্থান দিবসে বিএনপির ৩১ দফা পরিকল্পনাকে এসব সমস্যা সমাধানের জন্য রোডম্যাপ হিসেবে পুনর্ব্যক্ত করেন তারেক রহমান। এ সময় দুটি প্রতিশ্রুতির ওপর জোর দেন তিনি। সেগুলো হলো—জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ সুরক্ষা (দফা ২৯) এবং পরিকল্পিত ও সুষম নগরায়ণ এবং বিকেন্দ্রীকরণ (দফা ৩১)।
তারেক রহমান অঙ্গীকার করেন, বিএনপি সরকার আবাসস্থল ও ভবিষ্যৎ রক্ষা করবে। সে সঙ্গে একটি সবুজ ও আরও টেকসই বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সবাইকে একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি।