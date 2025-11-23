‘প্রশাসন আমাদের কথায় উঠবে, বসবে’—শাহজাহান চৌধুরীর মন্তব্য নিয়ে যা বলল জামায়াত

‘প্রশাসন আমাদের কথায় উঠবে, আমাদের কথায় বসবে’—জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য শাহজাহান চৌধুরীর এমন বক্তব্য জামায়াত সমর্থন করে না বলে জানিয়েছে দলটি। বক্তব্যের জন্য শাহজাহান চৌধুরীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও জানিয়েছে জামায়াত।
আজ রোববার গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে এমনটি জানান জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মুহাম্মদ শাহজাহান।
বিবৃতিতে মুহাম্মদ শাহজাহান বলেন, ‘বক্তব্যটি আমরা দেখেছি। এটা একান্তই ওনার বক্তব্য। এটার ব্যাখ্যা উনি ভালো দিতে পারবেন। তাঁর এই বক্তব্য জামায়াত সমর্থন করে না। আমরা তাৎক্ষণিকভাবে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। এ ঘটনায় আমরা অভ্যন্তরীণভাবেও আমাদের মতো ব্যবস্থা নিচ্ছি।’
তিনি আরও বলেন, ‘আমরা মনে করি, প্রশাসন পূর্ণ পেশাদারিত্বের সঙ্গে তাদের দায়িত্ব পালন করবেন। এখানে আমাদের হস্তক্ষেপের কিছু নেই। অতীতে প্রশাসনের যারা পেশাদারিত্বের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেননি, তাঁরা দেশের ক্ষতি করেছেন।’
এর আগে গতকাল শনিবার চট্টগ্রামের জিইসি কনভেনশন হলে চট্টগ্রামের নির্বাচনী দায়িত্বশীলদের সমাবেশে শাহজাহান চৌধুরী বলেন, ‘আমাদের আমিরে জামায়াতকে বলতে চাই, নির্বাচন শুধু জনগণকে দিয়ে নয়। আমি ন্যাশনালি বলব না, যাঁর যাঁর নির্বাচনী এলাকায়—যাঁরা প্রশাসনে আছেন, তাঁদের অবশ্যই আমাদের আন্ডারে নিয়ে আসতে হবে। আমাদের কথায় উঠবে-বসবে, আমাদের কথায় গ্রেপ্তার করবে, মামলা করবে।’