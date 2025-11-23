হোম > রাজনীতি

‘প্রশাসন আমাদের কথায় উঠবে, বসবে’—শাহজাহান চৌধুরীর মন্তব্য নিয়ে যা বলল জামায়াত

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

গতকাল রাতে চট্টগ্রাম নগরের জিইসি কনভেনশন সেন্টারে বক্তব্য দেন সাবেক সংসদ সদস্য শাহজাহান চৌধুরী। ছবি: আজকের পত্রিকা

‘প্রশাসন আমাদের কথায় উঠবে, আমাদের কথায় বসবে’—জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য শাহজাহান চৌধুরীর এমন বক্তব্য জামায়াত সমর্থন করে না বলে জানিয়েছে দলটি। বক্তব্যের জন্য শাহজাহান চৌধুরীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও জানিয়েছে জামায়াত।

আজ রোববার গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে এমনটি জানান জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মুহাম্মদ শাহজাহান।

বিবৃতিতে মুহাম্মদ শাহজাহান বলেন, ‘বক্তব্যটি আমরা দেখেছি। এটা একান্তই ওনার বক্তব্য। এটার ব্যাখ্যা উনি ভালো দিতে পারবেন। তাঁর এই বক্তব্য জামায়াত সমর্থন করে না। আমরা তাৎক্ষণিকভাবে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। এ ঘটনায় আমরা অভ্যন্তরীণভাবেও আমাদের মতো ব্যবস্থা নিচ্ছি।’

প্রশাসন আমাদের কথায় উঠবে, বসবে, গ্রেপ্তার করবে: জামায়াত নেতা শাহজাহান চৌধুরী

তিনি আরও বলেন, ‘আমরা মনে করি, প্রশাসন পূর্ণ পেশাদারিত্বের সঙ্গে তাদের দায়িত্ব পালন করবেন। এখানে আমাদের হস্তক্ষেপের কিছু নেই। অতীতে প্রশাসনের যারা পেশাদারিত্বের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেননি, তাঁরা দেশের ক্ষতি করেছেন।’

এর আগে গতকাল শনিবার চট্টগ্রামের জিইসি কনভেনশন হলে চট্টগ্রামের নির্বাচনী দায়িত্বশীলদের সমাবেশে শাহজাহান চৌধুরী বলেন, ‘আমাদের আমিরে জামায়াতকে বলতে চাই, নির্বাচন শুধু জনগণকে দিয়ে নয়। আমি ন্যাশনালি বলব না, যাঁর যাঁর নির্বাচনী এলাকায়—যাঁরা প্রশাসনে আছেন, তাঁদের অবশ্যই আমাদের আন্ডারে নিয়ে আসতে হবে। আমাদের কথায় উঠবে-বসবে, আমাদের কথায় গ্রেপ্তার করবে, মামলা করবে।’

সম্পর্কিত

সংলাপে বাদ পড়ার কথা কমনওয়েলথকে জানাল জাতীয় পার্টি

ভুটানের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বিএনপির বৈঠক

ভুটানের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে জামায়াত আমিরের বৈঠক

কমনওয়েলথ প্রতিনিধিদলের সঙ্গে জামায়াতের বৈঠক

এভারকেয়ারে ভর্তি হলেন খালেদা জিয়া

মজলুম জালিম হচ্ছে, ফ্যাসিবাদবিরোধীরা ফ্যাসিবাদী হচ্ছে: মাহফুজ আলম

জরুরি স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য হাসপাতালে খালেদা জিয়া

বিএনপি কোরআন ও সুন্নাহবিরোধী কানুন বাতিল করবে: সালাহউদ্দিন

কমনওয়েলথ প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বিএনপির বৈঠক

হীন রাজনৈতিক স্বার্থে ধর্মীয় ব্যাখ্যা বিশৃঙ্খলা আনে—আলেমদের সতর্ক থাকার আহ্বান তারেক রহমানের
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা