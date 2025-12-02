খালেদা জিয়া চিকিৎসা গ্রহণ করতে পারছেন, ব্রিফিংয়ে ডা. জাহিদ

রাজধানী এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া চিকিৎসা গ্রহণ করতে পারছেন। মেডিকেল বোর্ড মনে করলে তাঁকে চিকিৎসার জন্য দেশের বাইরে নিয়ে যাওয়া হবে বলে জানিয়েছেন বিএনপি স্থায়ী কমিটি সদস্য ও খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত চিকিৎসক অধ্যাপক ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন।
আজ মঙ্গলবার বেলা ১২টার পর বসুন্ধরা এলাকায় এভারকেয়ার হসপিটালের সামনে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি এসব তথ্য জানান।
ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন আরও বলেন, ‘আল্লাহর অশেষ মেহেরবানিতে ডাক্তাররা যে চিকিৎসা দিচ্ছেন, সেই চিকিৎসা উনি সেইটি উনি গ্রহণ করতে পারছেন। অথবা আমরা যদি বলি মেনটেইন করছেন। কাজেই বিভিন্ন ধরনের গুজব, বিভিন্ন ধরনের বক্তব্য, বিভিন্ন জায়গায় দেখার পরিপ্রেক্ষিতে দলের পক্ষ থেকে আমাদের দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান সার্বক্ষণিকভাবে ওনার চিকিৎসার তদারকি করছেন। চিকিৎসার সমস্ত বিষয়ে উনি দেশি-বিদেশি চিকিৎসকদের সঙ্গে আমাদের মাধ্যমে যোগাযোগ রাখছেন।’
খালেদা জিয়াকে বিদেশে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সাংবাদিকের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘যদি ট্রান্সফারেবল (স্থানান্তরযোগ্য) হয়, আমাদের যদি ট্রান্সফার করার প্রয়োজন পড়ে, মেডিকেল বোর্ড মনে করে, তখনই তাঁকে সেই যথাযথ সময়ে তাঁকে চিকিৎসার জন্য দেশের বাইরে নিয়ে যাওয়া হবে।’
এ যাত্রায় বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থ হয়ে ওঠার আশাবাদ ব্যক্ত করে তিনি বলেন, ‘আমরা এই সংকটময় মুহূর্তে আপনাদের মাধ্যমে দেশবাসীর কাছে ওনার সুস্থতার জন্য দোয়া চাই এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদের দেশবাসীর দোয়া সারা পৃথিবীর অনেক মানুষের ওনার প্রতি ভালোবাসা এবং দোয়ার কারণেই হয়তোবা উনি এই যাত্রায় সুস্থ হয়ে উঠবেন বলে আমরা আশা করি।’