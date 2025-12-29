নির্বাচনে অংশ না নেওয়ার ঘোষণা এনসিপি নেত্রী মনজিলা ঝুমার

নির্বাচনে অংশ না নেওয়ার কথা জানিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) কেন্দ্রীয় কমিটির দক্ষিণাঞ্চলের সংগঠক মনজিলা ঝুমা। খাগড়াছড়ি থেকে এনসিপির মনোনয়ন পেয়েছিলেন তিনি। তবে গতকাল রোববার দিবাগত রাতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে নিজের ভেরিফায়েড আইডিতে দেওয়া পোস্টে ঝুমা জানান, তিনি নির্বাচনে অংশ নেবেন না।
ফেসবুক পোস্টে ঝুমা লিখেছেন,‘এনসিপি প্রাথমিকভাবে যেই ১২৫ আসনে মনোনয়ন দিয়েছিল তার মধ্যে খাগড়াছড়ি ২৯৮নং আসনে শাপলা কলি মার্কা নিয়ে নির্বাচন করতে আমাকে মনোনীত করেছিল।’
ঝুমা আরও লিখেছেন, ‘২৪ তারিখে আমার পক্ষে আমার দলের খাগড়াছড়ি জেলার আহ্বায়ক মনোনয়ন উত্তোলন করেছে। আগামীকাল (সোমবার) জমা দেয়ার লাস্ট ডেইট। আজ (রোববার) প্রায় ২ ঘণ্টা আগেই দলের আহ্বায়ক জনাব নাহিদ ইসলামকে আমার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছি। আমি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছি না। তবে আমি বিশ্বাস করি তরুণেরা সংসদে যাবে, আজ নয়তো কাল।’
এর আগে নির্বাচনে অংশ না নিলেও এনসিপিতেই থাকবেন বলে জানিয়েছিলেন মনজিলা ঝুমা। একদিন আগে ফেসবুক পোস্টে তিনি এনসিপি আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দেন। ওই পোস্টে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর নির্যাতনের শিকার নাহিদ ইসলামের পুরোনো একটি ছবি যুক্ত করে মনজিলা ঝুমা লেখেন, ‘এই নাহিদ ইসলাম কে আমি/আমরা একা রেখে যেতে পারি না! আমাদের দলের প্রতি/জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতা আছে। জুলাইয়ের সন্তানেরা কার কাছে নিরাপদ? কেউ কি বলেছে তারা বিজয়ী হলে জুলাই যোদ্ধাদের হামলা করবে না, মামলা করবে না? জনাব নাহিদের কাছে আগামীর বাংলাদেশ নিরাপদ। পাশে আছি লিডার।’