ইসির সঙ্গে বৈঠকে জামায়াত

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

আগারগাঁওয়ে আজ সোমবার দুপুরে জামায়াতে ইসলামীর প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠকে বসেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। ছবি: আজকের পত্রিকা

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠকে বসেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। আজ সোমবার দুপুর সোয়া ১২টায় আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে বৈঠকটি শুরু হয়েছে।

বৈঠকে জামায়াতের পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধি দলে রয়েছেন দলটির নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের, সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল হামিদুর রহমান আযাদ ও এহসানুল মাহবুব যুবায়ের, নির্বাহী বোর্ডের সদস্য মতিউর রহমান আকন্দ ও কর্মপরিষদের সদস্য জসিমউদদীন সরকার।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার এএমএম নাসির উদ্দিনের সঙ্গে বৈঠকে চার নির্বাচন কমিশনার ও ইসির সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ উপস্থিত রয়েছেন।

