হোম > রাজনীতি

আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আগুন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

গুলিস্তানে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের ভেতরে পরিত্যক্ত আসবাবপত্রে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজধানীর গুলিস্তানে কার্যক্রম নিষিদ্ধ রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে এ ঘটনা ঘটে।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন পল্টন থানার ডিউটি অফিসার উপপরিদর্শক (এসআই) নিশাত।

এর আগে সকালে শেখ হাসিনার রায়ের তারিখ ঘোষণার পর থেকেই গুলিস্তান এলাকায় বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন ও প্ল্যাটফর্মের নেতা কর্মীরা অবস্থান নিতে শুরু করে। তাদের মধ্যে ছিল বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির ঢাকা মহানগর দক্ষিণের ‘অবস্থান কর্মসূচি’, জুলাই আন্দোলনে আহত ও নিহতদের পরিবারের সদস্যদের সংগঠন ‘জুলাই যোদ্ধা সংসদ’ এবং ‘ইনকিলাব মঞ্চের’ নেতা-কর্মীরা।

গুলিস্তানে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের ভেতরে পরিত্যক্ত আসবাবপত্রে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে করা নাশকতার প্রতিবাদে তারা এই অবস্থান কর্মসূচি পালন করছে। একই সঙ্গে আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা এবং ১৭ নভেম্বরের রায়ে শেখ হাসিনাসহ তিন আসামির সর্বোচ্চ শাস্তির দাবিও জানায় তারা।

একপর্যায়ে বিক্ষোভকারীরা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ের ভেতরে থাকা পরিত্যক্ত আসবাবপত্রে আগুন ধরিয়ে দেয়। এ সময় ভবনের বাইরে থাকা ভাস্কর্য ভাঙচুরের ঘটনাও ঘটে।

গুলিস্তানে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের ভেতরে পরিত্যক্ত আসবাবপত্রে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

দুপুর সোয়া ১২টার দিকে বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউ এলাকা থেকে ছাত্রলীগের কর্মী সন্দেহে দু’জনকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেয় বিক্ষোভকারীরা। বিষয়টি যাচাই-বাছাই চলছে বলে জানান এসআই নিশাত।

অন্যদিকে, সকাল থেকেই আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে অবস্থান নিয়েছেন। স্টেডিয়াম ও সচিবালয়মুখী দুইদিক ব্যারিকেড দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। ফলে ওই এলাকায় যানবাহন চলাচল বন্ধ রয়েছে। সাধারণ মানুষ হেঁটেই চলাচল করছেন।

সম্পর্কিত

একই দিনে জাতীয় নির্বাচন ও গণভোটের সিদ্ধান্তে জনগণের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হয়নি: জামায়াত

প্রধান উপদেষ্টা নিজের স্বাক্ষর করা জুলাই সনদ লঙ্ঘন করেছেন: সালাহউদ্দিন

ফ্যাসিবাদীদের হুমকি-ধমকি রুখে দেওয়া হয়েছে: গোলাম পরওয়ার

মির্জা ফখরুলের সঙ্গে ফরাসি রাষ্ট্রদূতের বৈঠক

ব্রিটিশ হাইকমিশনার সারাহ কুকের সঙ্গে এনসিপির বৈঠক

আওয়ামী লীগের সন্ত্রাস ঠেকাতে হাসনাত আবদুল্লাহ একাই যথেষ্ট: নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

হুমকি-ধমকি না দিয়ে চলুন জনগণের মুখোমুখি হই: তারেক রহমান

জামায়াতের সঙ্গে আইএমএফের প্রতিনিধিদলের বৈঠক

সরকারের ভেতরেই ভূত আছে: রিজভী

আগামীকাল যেকোনো নৈরাজ্যের জবাব দিতে প্রস্তুত শিবির: শিবির সভাপতি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা