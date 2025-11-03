হোম > রাজনীতি

নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর বিরুদ্ধে মানহানির মামলায় জামায়াতের নিন্দা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর বিরুদ্ধে যুবদলের সাবেক এক নেতার মামলা করার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে জামায়াতে ইসলামী। এ ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানানো হয়েছে দলটির পক্ষ থেকে।

আজ সোমবার (৩ নভেম্বর) জামায়াতের প্রচার বিভাগ থেকে পাঠানো এক বিবৃতিতে এমন প্রতিক্রিয়া জানান জামায়াতের প্রচার ও মিডিয়া বিভাগের সম্পাদক মতিউর রহমান আকন্দ।

যুবদল নেতা নয়নকে ‘চাঁদাবাজ’ বলায় এনসিপির নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা

বিবৃতিতে মতিউর রহমান আকন্দ বলেন, ‘আমরা অত্যন্ত উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ করছি যে, একটি রাজনৈতিক দলের জনৈক নেতা জুলাই যোদ্ধা ও এনসিপির মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর বিরুদ্ধে মামলা করেছেন। স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করার কারণে জুলাই যোদ্ধা জনাব নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীকে জাতি শ্রদ্ধা ও সম্মান জানায়। তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের ঘটনায় আমরা উদ্বিগ্ন।’

মতিউর রহমান আকন্দ বলেন, ‘যাঁরা বীরোচিত ভূমিকা পালন করে দেশকে স্বৈরশাসনের কবল থেকে উদ্ধার করেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা করায় আমরা নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি।’

উল্লেখ্য, ১ নভেম্বর জাতীয়তাবাদী যুবদলের ঢাকা মহানগর দক্ষিণ শাখার সদস্যসচিব রবিউল ইসলাম নয়নকে নিয়ে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেন, ‘জুলাই সনদ নিয়ে একটি বড় দল গুন্ডামি করছে, ঢাকা মহানগরের একজন নেতা আছে, নয়ন একা যে পরিমাণ চাঁদাবাজি করেছে এবং দুর্নীতি করেছে—এই টাকা দিয়েও বাংলাদেশে একটা গণভোট সম্ভব। আমরা উনাদেরকে এত দিন জমজমের পানি দিয়ে পরিষ্কার করতে চেষ্টা করেছি, উনাদের মাথা ক্লিন হয় নাই, বডিও ক্লিন হয় নাই। এখন আমার মনে হয়, উনাদেরকে বুড়িগঙ্গার পানি দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে।’

এ বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর বিরুদ্ধে আজ মানহানির মামলা করা হয়েছে। ঢাকার অতিরিক্ত মুখ্য মহানগর হাকিম মো. জাকির হোসাইনের আদালতে মামলাটি করেছেন যুবদলের সাবেক নেতা কাজী মুকিতুজ্জামান।

মামলার আরজিতে বাদী বলেন, নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর বক্তব্য বাদীর দলের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করেছে, দলের নেতার নামে কুৎসা রটিয়ে তাঁর মানহানি করেছে। একই সঙ্গে জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি করেছে, যা মানহানিকর অপরাধ।

সম্পর্কিত

খালেদা জিয়াসহ বিএনপির প্রার্থী হচ্ছেন ১০ নারী

মায়ের পুরোনো আসনে তারেকের প্রথম নির্বাচন

ঢাকায় ধানের শীষ পেলেন যাঁরা

জোটবদ্ধ নির্বাচনে প্রতীক নির্ধারণে স্বাধীনতা চেয়ে সিইসিকে ১২ দলীয় জোটের চিঠি

বিএনপির হেভিওয়েট নেতারা প্রার্থী হচ্ছেন যেসব আসনে

সরকারকেই দায়িত্ব নিয়ে জুলাই সনদ বাস্তবায়ন আদেশ জারি করতে হবে: আখতার হোসেন

যে দুই আসনে লড়বেন ফখরুল ও সালাহউদ্দিন

২৩৭ আসনে বিএনপির প্রার্থী ঘোষণা, তালিকা দেখুন

জোনায়েদ সাকিকে প্রধান করে গণসংহতির ৫৫ সদস্যের নির্বাহী কমিটি

বগুড়া ৬ ও ৭ আসনে লড়বেন মা-ছেলে
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা