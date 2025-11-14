হোম > রাজনীতি

এনসিপির সঙ্গে আইএমএফের প্রতিনিধিদলের বৈঠক

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

রাজধানীর একটি হোটেলে আজ শুক্রবার এনসিপি ও আইএমএফের প্রতিনিধিদলের বৈঠক হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেছে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) প্রতিনিধিদল।

রাজধানীর একটি হোটেলে আজ শুক্রবার এই বৈঠক হয় বলে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে দলটি।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এনসিপির একটি প্রতিনিধিদল আইএমএফের মিশন টিমের সঙ্গে সৌজন্য ও নীতিগত আলোচনায় অংশ নেয়। দেশের সংকটময় সময়ে বাংলাদেশকে সহায়তা ও জরুরি সংস্কার বাস্তবায়নের জন্য রোডম্যাপ দেওয়ার প্রতি আইএমএফের ধারাবাহিক সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ জানায় এনসিপির প্রতিনিধিদল। দলটি মনে করে, টেকসই উন্নয়নের জন্য এই সংস্কারগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এতে বলা হয়, আলোচনায় আইএমএফ বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি, রাজস্ব আহরণ, রাজস্ব–জিডিপি অনুপাত, ডিস্ট্রেসড অ্যাসেট এবং যুব কর্মসংস্থান বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে। এনসিপির প্রতিনিধিরা এসব চ্যালেঞ্জ স্বীকার করে বলেন, তাঁরা রাজস্ব ডিজিটালাইজেশন ও আর্থিক খাতের চলমান সংস্কারকে সমর্থন এবং সংস্কার বাস্তবায়নের ধীরগতির বিষয়ে উদ্বেগ থাকা সত্ত্বেও অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রতি সম্পূর্ণ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

বৈঠকে বিগত সরকারের ক্লেপ্টোক্রেসি (লুটেরা শাসনব্যবস্থা) কীভাবে শুরু হয়েছিল, জাতীয় অর্থনীতি ও প্রশাসনে এর কী প্রভাব পড়েছিল এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের দুর্নীতি রোধে কী ধরনের কাঠামোগত সংস্কার প্রয়োজন, সেসব নিয়ে আলোচনা হয়।

এ ছাড়া বৈঠকে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মধ্যে ছিল অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতি কমানো, সুশাসন ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা এবং অন্তর্বর্তী সরকার থেকে নির্বাচিত সরকারের কাছে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর।

উভয় পক্ষই আশা প্রকাশ করে, বাংলাদেশের পরিশ্রমী জনগণই উন্নয়নের মূল চালিকা শক্তি এবং জনগণের সম্মিলিত মেধা ও শ্রমের মাধ্যমে দেশ আরও সহনশীল ও স্থিতিশীল অর্থনীতির দিকে এগিয়ে যাবে।

বৈঠকে আইএমএফের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ মিশন চিফ ক্রিস পাপাজর্জিউ, ঢাকা রেসিডেন্ট রিপ্রেজেন্টেটিভ ম্যাক্সিম ক্রিশকো এবং ডেপুটি সেক্রেটারি ও ইকোনমিক অ্যানালিস্ট তৌহিদ এলাহি।

অন্যদিকে এনসিপির পক্ষ থেকে দলের যুগ্ম আহ্বায়ক এবং শিল্প ও বাণিজ্য সেলের প্রধান জাবেদ রাসিন, যুগ্ম আহ্বায়ক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সেলের প্রধান মো. সুলতান মোহাম্মদ জাকারিয়া, যুগ্ম সদস্যসচিব ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সেলের কো-লিড আলাউদ্দিন মোহাম্মদ, সংগঠক এবং শিল্প ও বাণিজ্য সেলের কো-লিড আব্দুল্লাহ আল মামুন ফয়সাল এবং যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক, শিল্প ও বাণিজ্য সেলের সদস্য মো. আব্দুল্লাহ আল ফয়সাল উপস্থিত ছিলেন।

