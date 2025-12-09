সব দলের জন্য নির্বাচনের ‘লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড’ তৈরি হয়নি: জি এম কাদের

জাতীয় পার্টির (জাপা) একাংশের চেয়ারম্যান গোলাম মোহাম্মদ (জি এম) কাদেরের সঙ্গে বৈঠক করেছেন ডেলিগেশন অব দ্য ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন টু বাংলাদেশের একটি প্রতিনিধিদল। আজ মঙ্গলবার গুলশানে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।
এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এই বৈঠকে জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে আলোচনা হয়েছে।
বৈঠকে জি এম কাদের বলেন, ‘বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার তাদের কর্মকাণ্ডে নিজেরাই প্রমাণ করে দিয়েছে যে তারা নিরপেক্ষ নয় এবং তাদের নিয়োগকৃত নির্বাচন কমিশনকেও নিরপেক্ষ ভূমিকায় দেখা যাচ্ছে না। জাতীয় পার্টি দেশের একটি বৃহৎ নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল হওয়া সত্ত্বেও নির্বাচন কমিশন অন্য দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করলেও আমাদের নির্বাচন-সংক্রান্ত আলোচনার আহ্বান জানায়নি।’
তিনি আরও বলেন, ‘দেশে সব দলের সমান সুযোগ (লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড) তৈরি হয় নাই এবং সারা দেশে সবার অংশগ্রহণে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ তৈরি হয় নাই বলে জাতীয় পার্টি মনে করে।’
বৈঠকে জাতীয় পার্টির প্রতিনিধিদলের সঙ্গে অন্যদের মধ্যে ছিলেন পার্টির মহাসচিব শামীম হায়দার পাটোয়ারী ও জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা মেজর (অব.) মো. মাহফুজুর রহমান।
ডেলিগেশন অব দ্য ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন টু বাংলাদেশের প্রতিনিধিদলে উপস্থিত ছিলেন ফার্স্ট সেক্রেটারি (রাজনৈতিক) সেবাস্তিয়ান রিগার-ব্রাউন ও রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্য, প্রেস ও তথ্য বিভাগের প্রধান ডেপুটি হেড অব ডেলিগেশন বাইবা জারিনা।