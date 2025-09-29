হোম > রাজনীতি

সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন নুরের খোঁজ নিলেন তারেক রহমান

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

তারেক রহমান ও নুরুল হক নুর। ছবি: সংগৃহীত

সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের স্বাস্থ্যের খোঁজ নিয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। আজ সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা পৌনে ৭টায় নুরকে ফোন করে তাঁর স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নেন তিনি।

নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে পোস্ট করে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন দলটির সাধারণ সম্পাদক মো. রাশেদ খান।

গণমাধ্যমকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান।

পোস্টে রাশেদ খান লেখেন, ‘নুরুল হক নুরের স্বাস্থ্যের খোঁজ নিয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জনাব তারেক রহমান। আজ বাংলাদেশ সময় ৬.৪৫টায় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জনাব তারেক রহমান গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি জনাব নুরুল হক নুরকে কল করে স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নেন।’

পোস্টে আরও বলা হয়, ‘বিএনপির মাননীয় ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জনাব তারেক রহমান সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন ডাকসুর সাবেক ভিপি, গণঅধিকার পরিষদের সংগ্রামী সভাপতি নুরুল হক নুরকে কল করেন। এ সময় তিনি নুরুল হক নুরের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সম্পর্কে জানতে চান। কথোপকথন শেষে তিনি নুরুল হক নুরের পরিপূর্ণ সুস্থতা কামনা করেন।’

উল্লেখ্য, গত ২৯ আগস্ট সন্ধ্যায় রাজধানীর কাকরাইলে জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে গণঅধিকার পরিষদের একটি মিছিল যাওয়ার সময় সংঘর্ষে জড়ান দুই দলের নেতা-কর্মীরা। এরপর গণঅধিকার পরিষদ কার্যালয়ের সামনে সেনাবাহিনী ও পুলিশ সদস্যরা দলটির নেতা-কর্মীদের লাঠিপেটা করেন। এতে গুরুতর আহত হন নুরুল হক। লাঠিপেটায় তাঁর মাথায় আঘাত লাগার পাশাপাশি নাকের হাড় ভেঙে যায়।

সেদিন থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছিলেন নুরুল হক নুর। ১৫ সেপ্টেম্বর হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পান তিনি। পরে চিকিৎসকের পরামর্শে উন্নত চিকিৎসার জন্য ২২ সেপ্টেম্বর সিঙ্গাপুর যান নুর।

