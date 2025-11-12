হোম > রাজনীতি

দাবি না মানলে যমুনার সামনে অনির্দিষ্টকাল অবস্থানের হুঁশিয়ারি জামায়াতসহ ৮ দলের

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

আল ফালাহ মিলনায়তনে জামায়াতে ইসলামীসহ ৮ দলের যৌথ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন আদেশ জারি এবং ওই আদেশের ওপর নির্বাচনের আগেই গণভোট আয়োজনসহ ৫ দফা দাবি না মেনে নেওয়া হলে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় যমুনার সামনে অনির্দিষ্টকালের জন্য অবস্থান কর্মসূচি পালনের হুঁশিয়ারি দিয়েছে জামায়াতে ইসলামীসহ যুগপৎ আন্দোলনে অংশ নেওয়া ৮ দল।

আজ বুধবার রাজধানীর মগবাজারে আল ফালাহ মিলনায়তনে এক যৌথ সংবাদ সম্মেলনে আট দলের পক্ষ থেকে এমন ঘোষণা দেন জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির অধ্যাপক মুজিবুর রহমান।

যুগপৎ আন্দোলনের নতুন কর্মসূচি ঘোষণায় মুজিবুর রহমান বলেন, ‘আগামী ১৬ নভেম্বর রোববার সকাল ১১টায় আন্দোলনরত ৮ দলের শীর্ষ নেতাদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। বৈঠক শেষে আল ফালাহ মিলনায়তনে দুপুর সাড়ে ১২টায় সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। এর আগে জনগণের ৫ দফা দাবি মেনে নেওয়া না হলে প্রধান উপদেষ্টা কার্যালয়ে যমুনার সামনে অনির্দিষ্টকালের জন্য অবস্থানের কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে ইনশা আল্লাহ।’

তিনি আরও বলেন, ‘১৩ নভেম্বর বৃহস্পতিবার ফ্যাসিবাদী শক্তির নাশকতা ও অপতৎপরতা প্রতিরোধে ৮ দলের নেতারা সর্বস্তরের জনশক্তিসহ দেশব্যাপী রাজপথে অবস্থান করবেন। ১৪ নভেম্বর শুক্রবার জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন আদেশ জারি ও জাতীয় নির্বাচনের পূর্বে গণভোট আয়োজনসহ ৫ দফা দাবিতে দেশব্যাপী জেলা ও মহানগর মধ্যে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হবে।

সংবাদ সম্মেলনে আরও ছিলেন—জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মহাসচিব ইউনুস আহমাদ, জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল রফিকুল ইসলাম খান, এহসানুল মাহবুব জুবায়ের, ইসলামী আন্দোলনের প্রেসিডিয়াম সদস্য আশরাফ আলী আকন ও জাগপার সহসভাপতি রাশেদ প্রধানসহ ৮ দলের শীর্ষ নেতারা।

