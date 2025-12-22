হোম > রাজনীতি

জিয়াউর রহমান সমঝোতার রাজনীতিতে বিশ্বাস করতেন: মির্জা ফখরুল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

আজ সোমবার সকালে পিআইবি মিলনায়তনে ‘প্রকাশনা উৎসব’ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। ছবি: আজকের পত্রিকা

শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সব সময় একটি সমঝোতার রাজনীতিতে বিশ্বাস করতেন বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বলেছেন, ‘শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান তাঁর যোগ্যতা, তাঁর নেতৃত্ব, তাঁর দূরদৃষ্টি—সবকিছু দিয়ে তিনি একটা সম্ভাবনাময় রাষ্ট্রে পরিণত করেছিলেন। জিয়াউর রহমান কীভাবে ভিন্নমতের মানুষকে কাছে টেনে আনার চেষ্টা করেছেন এবং সবচেয়ে বড় যেটা আমার কাছে মনে হয় যে, একটা সমঝোতার রাজনীতিতে তিনি বিশ্বাস করতেন।’

আজ সোমবার সকালে পিআইবি মিলনায়তনে ‘প্রকাশনা উৎসব’ অনুষ্ঠান হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

আজ সোমবার সকালে পিআইবি মিলনায়তনে ‘প্রকাশনা উৎসব’ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ এই অনুষ্ঠান আয়োজন করে।

মির্জা ফখরুল বলেন, ‘হি বিলিভড ইন অ্যা পলিটিকস অব কম্প্রোমাইজ—অর্থাৎ জিয়াউর রহমান একটা সমঝোতার রাজনীতিতে বিশ্বাস করতেন। প্রথম পার্লামেন্ট ১৯৭৯ সালে যেটা প্রথম নির্বাচন হলো, সে নির্বাচন দেখেন, কারা আসল? একদিকে আসল আওয়ামী লীগের প্রায় ৩৯ জন, ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ (১৯৭৯ সালে নিষিদ্ধ জামায়াতের নেতারা অন্য দলগুলোর সঙ্গে মিলে আইডিএল গঠন করে নির্বাচনে অংশ নিয়েছিলেন) থেকে কয়জন এসেছিল। অন্যদিকে, বিএনপিতে যাঁরা আসলেন, তাঁরা হচ্ছেন চারদিক থেকে আসা সব রাজনৈতিক নেতা।’

বিএনপি মহাসচিব বলেন, ‘এদিকে মুসলিম লীগের আবদুস সবুর খান আসলেন, একদম বামদের মধ্য থেকে সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত, রাশেদ খান মেনন, আবদুল মোহম্মদ তোহা, অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ। তাঁরা সবাই ছিলেন। অর্থাৎ পার্লামেন্টটা এমন হলো যে, সব মতবাদের লোক সেখানে। এই পার্লামেন্টের প্রসিডিং যদি আপনি দেখেন, দেখবেন, পার্লামেন্ট চলছে, যেখানে পাণ্ডিত্য ও বিদ্যাজ্ঞানের সমাহার হয়ে গেছে। সত্যিকার অর্থে একজন ক্ষণজন্মা, দেশপ্রেমিক মানুষ, যাঁর (শহীদ জিয়া) জীবনের যতটুকু বেঁচে ছিলেন, কাজ করার সময় থেকে তিনি পুরোটাই দেশের জন্য, মানুষের জন্য করতে চেয়েছেন।’

জিয়াউর রহমান দেশের সবচেয়ে মেধাবী ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে তাঁর মন্ত্রিসভা গঠন করেছিলেন বলে উল্লেখ করেন বিএনপি মহাসচিব। মির্জা ফখরুল বলেন, জিয়াউর রহমান বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করেছিলেন, যাকে ‘গ্যালাক্সি অব ইনটেলেকচুয়ালস’ বলা হয়। তিনি বিশ্বাস করতেন, জ্ঞানীদের নিয়ে কাজ করলেই দেশ এগোবে।

একজন ব্যক্তির উক্তি টেনে এনে বিএনপি মহাসচিব বলেন, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান যদি ১৯৮১ সালে নিহত না হয়ে ৭৫-এ নিহত হতেন, তাহলে বাংলাদেশ হয় লাইবেরিয়া, নাহয় আফগানিস্তানের মতো একটা ফেইল স্টেট (ব্যর্থ রাষ্ট্র) হয়ে যেত। শেখ মুজিবুর রহমানের সামনে বসে তৎকালীন অর্থনীতি সমিতির সভাপতি ড. মজহারুল হক বলছিলেন যে, বাংলাদেশের অর্থনীতি অতি দ্রুতগতিতে রসাতলে যাচ্ছে। সেই রসাতলে যাওয়া অর্থনীতিকে, একেবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত একটা অর্থনীতিকে জিয়াউর রহমান টেনে তুলেছিলেন।

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশকে ‘তলাবিহীন ঝুড়ি’ বলে আখ্যায়িত করা হেনরি কিসিঞ্জারের এক মন্তব্য টেনে মির্জা ফখরুল বলেন, স্বাধীনতার পর ধ্বংসপ্রাপ্ত অর্থনীতি এবং হেনরি কিসিঞ্জারের ‘তলাবিহীন ঝুড়ি’র অপবাদ থেকে জিয়াউর রহমান দেশকে একটি সম্ভাবনাময় রাষ্ট্রে পরিণত করেছিলেন। কৃষি, শিল্প, অর্থনীতি ও সংস্কৃতি—সব দিকেই সমান নজর দিয়েছিলেন। তিনি চীন, ভারত, রাশিয়া ও পশ্চিমা বিশ্বের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলেন।

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশের মহাপরিচালক ফারুক ওয়াসিফের সঞ্চালনায় আলোচক হিসেবে ছিলেন ইতিহাসবিদ ড. আহমেদ কামাল, দৈনিক দিনকাল ডিজিটালের নির্বাহী সম্পাদক আতিকুর রহমান রুমন, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের উপদেষ্টা ড. মাহদী আমিন, বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট ব্যবস্থাপনা পরিচালক মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, সাংবাদিক এহ্সান মাহমুদ প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপ্রধান ছিলেন শিক্ষাবিদ ও অর্থনীতিবিদ ড. মাহবুব উল্লাহ।

