নির্বাচনের আগে ওসমান হাদি হত্যার বিচার নিশ্চিত করতে হবে: ইনকিলাব মঞ্চ

দ্রুত বিচারিক ট্রাইব্যুনাল করে আসন্ন নির্বাচনের আগে শরিফ ওসমান হাদি হত্যার বিচারের দাবি জানিয়েছে ইনকিলাব মঞ্চ। প্রয়োজনে এফবিআই-স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের মতো গোয়েন্দা সংস্থাকে এই হত্যার তদন্তে যুক্ত করার দাবি জানিয়েছে তারা। আজ সোমবার দুপুরে রাজধানীর শাহবাগে জাতীয় জাদুঘরের সামনে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব দাবি জানায় ইনকিলাব মঞ্চ।
সংবাদ সম্মেলনে ইনকিলাব মঞ্চের সদস্যসচিব আব্দুল্লাহ আল জাবের বলেন, ‘ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শহীদ ওসমান হাদি হত্যার বিচারের জন্য ২৪ ঘণ্টার মধ্যে একটি বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করতে হবে। এই হত্যার ঘটনা তদন্তের স্বার্থে প্রয়োজনে এফবিআই বা স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের মতো আন্তর্জাতিক সংস্থার সহায়তা নিতে হবে।’
অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসকে উদ্দেশ্য করে আব্দুল্লাহ আল জাবের বলেন, বাংলাদেশের জনগণ তাঁকে (মুহাম্মদ ইউনূস) প্রধান উপদেষ্টা বানিয়েছে জনগণের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য। ওসমান হাদির জানাজার মাঠে তিনি বলেছেন, তিনি ওসমান হাদিকে ধারণ করেন। কিন্তু একবারের জন্যও তিনি জানাজার ময়দানে বলেননি যে, এই খুনের বিচারের ব্যাপারে তিনি কী করবেন। মানে তাঁর এই অসহায়ত্ব, তাঁরা দেখতে পেয়েছেন। প্রধান উপদেষ্টা আসলে কীসের কারণে অসহায়, সেটা তাঁরা জানতে চান। প্রধান উপদেষ্টাকে কে অসহায় করে তুলল, এটা তাঁদের কাছে তাঁকে জানাতে হবে। এটা না জানিয়ে তড়িঘড়ি করে নির্বাচন দিয়ে এরপর তিনি চলে যাবেন, এটা হবে না। নির্বাচনের আগে এই হত্যার বিচার নিশ্চিত করতে হবে। এরপর নির্বাচন। এর আগে কোনো নির্বাচন না।’
ওসমান হাদির বিচার হবে না কিন্তু দেশের স্থিতিশীলতা রক্ষার জন্য সরকার আমাদের সঙ্গে বসে লিয়াজোঁ করবে এমন টিম ওসমান হাদি বানিয়ে যান নাই বলেও মন্তব্য করেন জাবের। সরকারের উদ্দেশে তিনি বলেন, ‘ওসমান হাদিকে যারা খুন করেছে, তারা দেশে থাকলে অতি দ্রুত গ্রেপ্তার করুন। আর তারা যদি দেশে যদি না থাকে, তাহলে বিদেশে যেখানেই থাকুক, সেখান থেকে দেশে আনার ব্যবস্থা করুন।’
ওসমান হাদি হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত খুনি ও তাদের মদদদাতাদের বিচার না হওয়া পর্যন্ত ইনকিলাব মঞ্চ রাজপথ ছাড়বে না বলে সংবাদ সম্মেলনে ঘোষণা দেওয়া হয়।
দলটি আরও জানায়, আজ সোমবার বিকেল ৩টায় শাহবাগ থেকে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের অভিমুখে বিক্ষোভ মিছিল শেষে পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে। দলনেতারা বলেন, এই সরকারের সঙ্গে ইনকিলাব মঞ্চ আছে, নাকি এই সরকারের পতনের আন্দোলন ইনকিলাব মঞ্চের মাধ্যমে শুরু হবে, তা এই কর্মসূচি থেকে জানা যাবে।