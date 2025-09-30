এনসিপি, বাংলাদেশ জাতীয় লীগ নিবন্ধন পাচ্ছে

নির্বাচন কমিশনের (ইসি) জ্যেষ্ঠ সচিব আখতার আহমেদ বলেছেন, জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) ও বাংলাদেশ জাতীয় লীগকে নিবন্ধন দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এনসিপি কী প্রতীক নেবে, তা জানতে চেয়ে দলটিকে চিঠি দেওয়া হবে।
আজ মঙ্গলবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা জানান।
তিনি বলেন, বাংলাদেশ আম জনগণ পার্টি, জাতীয় জনতা পার্টি এবং জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল—এই তিনটি দলের বিষয়ে অধিকতর পর্যালোচনা চলমান রয়েছে।
আমজনতার দল, বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক পার্টি (বিজিপি), বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (মার্ক্সবাদী), বাংলাদেশ জাস্টিস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টি, ভাসানী জনশক্তি পার্টি, বাংলাদেশ বেকার মুক্তি পরিষদ, জনতার দল, মৌলিক বাংলা ও জনতা পার্টি বাংলা—এই ৯টি দলের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে দপ্তরের অস্তিত্ব ও কার্যকারিতার বিষয়ে অধিকতর তদন্ত করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।
বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টির বিষয়ে আদালতের রায়ের কপি পাওয়ার পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলেও জানান ইসি সচিব।
তিনি বলেন, ফরোয়ার্ড পার্টি, বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্সবাদী)–সিপিবি (এম), বাংলাদেশ সংস্কারবাদী পার্টি (বিআরপি), বাংলাদেশ বেকার সমাজ, বাংলাদেশ সলিউশন পার্টি, নতুন বাংলাদেশ পার্টি এবং জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ও নেজামে ইসলাম পার্টি—এই সাতটি দলের আবেদন নামঞ্জুর করা হয়েছে।