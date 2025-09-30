যুগপৎ আন্দোলনে ইসলামী আন্দোলনের আরও ৩ দিনের কর্মসূচি ঘোষণা

অভিন্ন কয়েকটি দাবি নিয়ে ইসলামি দলগুলোর যুগপৎ আন্দোলনের অংশ হিসেবে আরও তিন দিনের কর্মসূচি ঘোষণা করেছে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ।
আজ মঙ্গলবার রাজধানীর পুরানা পল্টনে দলটির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে কর্মসূচির ঘোষণা করেন ইসলামী আন্দোলনের মহাসচিব ইউনুছ আহমাদ।
ইউনুছ আহমাদ বলেন, ৫ দফা দাবি আদায়ে আন্দোলনের দ্বিতীয় ধাপে আমাদের কর্মসূচি হচ্ছে— ১ অক্টোবর থেকে ৯ অক্টোবর পর্যন্ত ৫ দফা গণদাবির পক্ষে জনমত গঠনের লক্ষ্যে গণসংযোগ। ১০ অক্টোবর ঢাকায় ও বিভাগীয় শহরে গণমিছিল এবং ১২ অক্টোবর সব জেলায় জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান।
সরকারের উদ্দেশে তিনি বলেন, ‘আমরা সরকারকে বলব, কোনো ধরনের পূর্বসিদ্ধান্ত নিয়ে বসে থাকবেন না। জনতার অভিপ্রায়ের ওপরে কোনো আইন নাই, কোনো সংবিধান নাই। জনগণ জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি চাইছে, জুলাই সনদের ভিত্তিতে পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন চাইছে, গণহত্যাকারীদের বিচার চাইছে, ফ্যাসিবাদের দোসরদের বিচার ও বিচারকালীন নিষিদ্ধতা চাইছে এবং লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড চাইছে। তাদের এই দাবি পূরণে এই সরকার নৈতিক ও আইনগতভাবে বাধ্য। আমরা সরকারের সেই দায়বোধকে জাগ্রত করতে চাই। আমাদের এই কর্মসূচিতে যদি তাদের দায়বোধ জাগ্রত না হয়, তাহলে সতর্ক করে বলছি, বাংলাদেশের মানুষ দাবি আদায় করার পদ্ধতি জানে।