স্বৈরতন্ত্র রোধে মাইলফলক হয়ে থাকবে এই রায়: ইসলামী আন্দোলন

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানকে কেন্দ্র করে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের রায়ে ন্যায়বিচার প্রতিফলিত হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মহাসচিব অধ্যক্ষ মাওলানা ইউনুস আহমদ।
আজ সোমবার (১৭ নভেম্বর) দুপুরে রায় ঘোষণার পর দলের কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক শেখ ফজলুল করীম মারুফের পাঠানো এক বিবৃতিতে এ কথা জানান তিনি।
ইউনুস আহমদ বলেন, ‘এই রায়ে ন্যায়বিচার প্রতিফলিত হয়েছে। মজলুম জনতার প্রত্যাশা পূরণ হয়েছে। এই রায় আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাসের মাইলফলক হয়ে থাকবে। রাষ্ট্রকে ব্যবহার করে জনতার ওপরে দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে এই রায় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।’
ইউনুস আহমদ আরও বলেন, পতিত ফ্যাসিবাদ অনেক বিস্তৃত অপরাধ চক্র গড়ে তুলেছিল। সেই চক্রের প্রধান সম্পর্কে একটি মামলার রায় হলো। পর্যায়ক্রমে সব অপরাধীকেই শাস্তির আওতায় আনতে হবে। বিচারপ্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের দলের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জানান তিনি।
ইউনুস আহমদ বলেন, ‘আইন তার নিজস্ব গতিতে কাজ করবে বলেই আমরা প্রত্যাশা করি। আইনের নিজস্ব গতি ও ধারাতেই সব অপরাধের বিচার হবে ইনশা আল্লাহ। আমরা সরকারের কাছে আহ্বান করব, রায় ঘোষিত হওয়ার পরে এখন আবশ্যকীয় সব আইনিপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করে দ্রুততার সঙ্গে রায় বাস্তবায়ন করার ব্যবস্থা নিতে হবে।’
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মহাসচিব বলেন, ‘আজকের দিন আমাদের জন্য আনন্দের দিন। এই দিনে আমরা আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করব। দেশবাসী কাউকে কোনো ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করতে দেবে না এবং আইন হাতে তুলে নেওয়ার মতো কোনো কাজ কেউ করব না।’