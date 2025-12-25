হোম > রাজনীতি

ভোটের পথে মিলতে যাচ্ছে জামায়াত ও এনসিপি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে নির্বাচনী সমঝোতার পথে হাঁটছে জামায়াতে ইসলামী ও জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। গত কয়েক দিনে দল দুটির শীর্ষ নেতাদের মধ্যে এই সমঝোতার রূপরেখা নিয়ে একাধিক আলোচনা হয়েছে। আলোচনায় জামায়াত এনসিপিকে ৩০টি আসনে ছাড় দিতে রাজি হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। তবে দল দুটি জোটবদ্ধ হবে, নাকি মিত্রতা শুধুই নির্বাচনী সমঝোতার পর্যায়ে থাকবে, সেটি এখনো পরিষ্কার নয়। আলোচনা চলছে। যেকোনো সময় এ বিষয়ে ঘোষণা আসতে পারে।

দল দুটি যখন নির্বাচনে এক হয়ে লড়ার আলাপ করছে, তখন অসন্তোষের সুর বাজছে এনসিপির নেতৃত্বাধীন তিন দলীয় গণতান্ত্রিক সংস্কার জোটে।

জামায়াতের সঙ্গে সমঝোতার বিষয়ে এনসিপির নেতারা বলেছেন, এনসিপিকে খুব বেশি আসনে ছাড় দিতে রাজি হয়নি বিএনপি। তা ছাড়া তারা গণভোট ও সংস্কার প্রশ্নে এনসিপির বিপরীতে অবস্থান নিয়েছে। তারা গণভোটে ‘না’ ভোট দিতে উদ্বুদ্ধ করছে। অন্যদিকে সংস্কার ও গণভোট প্রশ্নে জামায়াত ও এনসিপির অবস্থান একই।

এর বাইরে মূলত দুটি কারণে জামায়াতের সঙ্গে সমঝোতায় যাচ্ছে এনসিপি। এর একটি হলো, প্রশাসনে জামায়াতের শক্ত অবস্থান এবং অন্যটি নির্বাচনী তহবিল।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এনসিপির একজন কেন্দ্রীয় নেতা বলেন, ফান্ডিং একটা বড় বিষয়। জামায়াত এ ক্ষেত্রে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে। আর প্রশাসনে জামায়াতের শক্ত অবস্থান রয়েছে। সংসদে এনসিপির অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে জামায়াতের সঙ্গে নির্বাচনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক সারোয়ার তুষার আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘জামায়াতের সঙ্গে আমাদের আলোচনা চলছে, অন্য দলের সঙ্গেও চলছে। বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ হচ্ছে। এখনো চূড়ান্ত সমঝোতা হয়নি।’

তবে জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে এনসিপির আসন সমঝোতার আলোচনার বিষয়টি সংবাদমাধ্যম বিবিসি বাংলাকে নিশ্চিত করেছেন জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার।

জামায়াতের সঙ্গে নির্বাচনী জোট নিয়ে এনসিপি সদস্যদের মধ্যে রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান। বুধবার রাতে এনসিপির নির্বাহী কাউন্সিলের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। রাত আটটায় শুরু হয় এই বৈঠক। চলে সাড়ে ১০টা পর্যন্ত। নির্বাহী কাউন্সিলের অর্ধশতাধিক সদস্যের মধ্যে ৩০-৩৫ জন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে অংশ নেওয়া একাধিক সদস্য জানান, সেখানে নির্বাচনসংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়। কোনো দলের সঙ্গে সমঝোতায় গেলে এনসিপি কী কী সুবিধা পাবে, কোন দল কোন কোন আসনে ছাড় দেবে, সার্বিক বিষয় বৈঠকে তুলে ধরেন শীর্ষ পর্যায়ের নেতারা। সবকিছু বিবেচনা করে জামায়াতের সঙ্গে নির্বাচনী সমঝোতায় যাওয়ার পক্ষে সিদ্ধান্ত হয়।

এনসিপি সূত্রে জানা গেছে, ওই বৈঠকে জামায়াতের বিপক্ষে থাকা বেশির ভাগ সদস্য উপস্থিত ছিলেন না। ডা. তাজনূভা জাবীন, সামান্তা শারমিনের মতো নারী সদস্যরাও ওই বৈঠকে ছিলেন না। বৈঠকে থাকা অন্তত দুজন সদস্য জামায়াতের সঙ্গে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার ব্যাপারে আপত্তি জানান।

তবে অনেকেই শর্ত সাপেক্ষে জামায়াতের সঙ্গে নির্বাচনে যাওয়া যেতে পারে বলে মত দেন। তাঁরা বলেন, একাত্তরে জামায়াতের অবস্থানের জন্য ক্ষমা চাওয়া, নারী ও সংখ্যালঘুদের বিষয়ে অবস্থান পরিষ্কার করা, অন্য দলের মধ্যে ঢুকে গুপ্ত রাজনীতি বন্ধ করা—এসব শর্ত মেনে নিলে জামায়াতের সঙ্গে নির্বাচনে যাওয়া যেতে পারে, অন্যথায় নয়।

এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক জাবেদ রাসিন বলেন, ‘জামায়াতের সঙ্গে সমঝোতার বিষয়ে আমাদের নীতিগত সিদ্ধান্ত হয়েছে। তবে কতগুলো আসনে তারা ছাড় দেবে, সেটা এখনো চূড়ান্ত হয়নি।’

তবে জামায়াতের সঙ্গে এনসিপির সমঝোতার আলোচনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এনসিপি ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের একাধিক সাবেক নেতা। পদত্যাগের ঘোষণা দিয়েছেন দলটির কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সদস্যসচিব ও চট্টগ্রাম মহানগরের প্রধান সমন্বয়কারী মীর আরশাদুল হক। গতকাল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে পদত্যাগের ঘোষণা দিয়ে তিনি লেখেন, ‘দল ও বড় অংশের নেতারা ভুল পথে আছেন বলেই মনে করি আমি।’

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক সমন্বয়ক ও বিলুপ্ত হওয়া গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহ্বায়ক আব্দুল কাদের ফেসবুক পোস্টে বলেন, জামায়াতে ইসলামীর গর্ভে বিলীন হয়ে যাবে এনসিপি। তিনি দাবি করেন, জামায়াতের পক্ষ থেকে জোটসঙ্গী হিসেবে আসনপ্রতি এনসিপিকে নির্বাচনী খরচ দেওয়া হবে দেড় কোটি টাকা। এ ছাড়া জামায়াত জিতলে এনসিপি আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামকে প্রধানমন্ত্রী আর বিরোধী দলে গেলে বিরোধীদলীয় নেতা করা হবে এমন আলাপ চলছে বলেও দাবি করেছেন তিনি।

অন্যদিকে এনসিপির নেতৃত্বে মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে গঠন হওয়া তিন দলের গণতান্ত্রিক সংস্কার জোটে চলছে ভাঙনের সুর। জোটের সদস্য রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক দিদার ভুঁইয়া বলেন, গণতান্ত্রিক সংস্কার জোট গঠনের একমাত্র সূত্র ও শর্ত ছিল বিএনপি ও জামায়াতের বাইরে বাংলাদেশের পন্থার রাজনীতির জন্য অত্যাবশ্যকীয় একটি স্বতন্ত্র ও শক্তিশালী অবস্থান তৈরি। এই শর্তে একবার জোট গঠনের আলাপ স্থগিতও হয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে এই শর্ত নিশ্চিত করেই জোট তৈরি হয়। কাজেই জোটের কোনো সঙ্গী যদি বিএনপি বা জামায়াত বা উভয়ের সঙ্গে নির্বাচনী সমঝোতার বা জোটের সংলাপে যুক্ত হয়, তারা গণতান্ত্রিক সংস্কার জোটের শর্ত পালনে ব্যর্থ হয়েছে বলে ভাবা হবে।

