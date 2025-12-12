হোম > রাজনীতি

গুলিবিদ্ধ হাদিকে দেখতে গিয়ে তোপের মুখে মির্জা আব্বাস

ঢামেক প্রতিবেদক

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস। ফাইল ছবি

ঢাকা-৮ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী ও ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদি গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। আজ শুক্রবার জুমার নামাজের পর রাজধানীর বিজয়নগরে এই ঘটনা ঘটে। গুরুতর অবস্থায় তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।

গুলিবিদ্ধ ওসমান হাদিকে দেখতে হাসপাতালে গেলে ঢাকা-৮ আসনে বিএনপির মনোনয়ন প্রার্থী মির্জা আব্বাস ওসমান হাদির সমর্থকদের তোপের মুখে পড়েন।

মির্জা আব্বাস আজ শুক্রবার বিকেলে হাসপাতালের জরুরি বিভাগে আসেন। জরুরি বিভাগ দিয়ে সিটিস্ক্যান রুমে যাওয়ার পথে হাদির সমর্থকেরা ‘ভুয়া ভুয়া’ বলে স্লোগান দিতে থাকেন। পরে তিনি হাদিকে দেখার জন্য জরুরি বিভাগে যান।

হাদির ওপর হামলাকারীদের দ্রুত আইনের আওতায় আনতে প্রধান উপদেষ্টার নির্দেশ

পুলিশের মতিঝিল বিভাগের উপকমিশনার (ডিসি) মোহাম্মদ হারুন অর রশিদ জানান, বেলা ২টা ১০ মিনিট বা ২০ মিনিটের দিকে হাদি রিকশায় চড়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। সে সময় পেছন থেকে মোটরসাইকেলে আসা দুই যুবক গুলি করে পালিয়ে যায়। হামলাকারীদের শনাক্ত করতে সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করা হচ্ছে।

রিকশায় বসা হাদিকে গুলি করে মোটরসাইকেলে আসা দুই যুবক

ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের এসআই মো. সেলিম জানান, হাদির মাথা থেকে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। ধারণা করা হচ্ছে, তাঁর মাথায় গুলি লেগেছে। তাঁকে জরুরি বিভাগের ওয়ান-স্টপ ইমার্জেন্সি অ্যান্ড ক্যাজুয়ালটি সার্ভিস (ওসেক) ইউনিটে নেওয়া হয়েছে।

এদিকে, ঢামেকে হাদির সঙ্গী ও সমর্থকদের ভিড় জমেছে। তাঁর সঙ্গী-সমর্থকেরা জানান, জরুরি বিভাগে তাঁর প্রচুর রক্তক্ষরণ হচ্ছে এবং চিকিৎসকেরা ‘বি নেগেটিভ’ রক্ত জোগাড় করতে বলেছেন।

