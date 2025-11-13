হোম > রাজনীতি

ফ্যাসিবাদীদের হুমকি-ধমকি রুখে দেওয়া হয়েছে: গোলাম পরওয়ার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

রাজধানীর মগবাজারে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে বৃহস্পতিবার আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে কথা বলেন দলের সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার। ছবি: আজকের পত্রিকা

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেছেন, ‘জাতির মধ্যে অজানা আতঙ্ক বিরাজ করছিল। ফ্যাসিবাদীদের হুমকি-ধমকি রুখে দেওয়া হয়েছে। রাজপথে তারা আজ দাঁড়াতে পারেনি। দিল্লির আশ্রয়ে লালিত হয়ে আজও জাতিকে হুমকি দিচ্ছেন হাসিনা। আজ জাতি প্রমাণ করে দিয়েছে, কর্তৃত্ববাদী শাসককে আর গ্রহণ করা হবে না।’

রাজধানীর মগবাজারে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন।

গোলাম পরওয়ার বলেন, ‘আমরা মানুষকে আশ্বস্ত করছি। আমরা প্রতিটি জেলা-মহানগরীর জনগণকে দেখেছি, ফজরের পর থেকে মাঠে উপস্থিত ছিল। ফ্যাসিবাদী শক্তি কোথাও জনতার মুখোমুখি হতে সাহস পায়নি। রাজধানীতেও আমাদের ১৪টি স্পটে জামায়াতে ইসলামী ও ছাত্রশিবির অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে। এ ছাড়া তৃণমূলে থানায় থানায় আমাদের কর্মসূচি চলছে।’

গোলাম পরওয়ার আরও বলেন, ‘শুনেছি, প্রধান উপদেষ্টা আজ ভাষণ দেবেন। আমরা আশা করব, প্রধান উপদেষ্টা ভাষণে রাজনৈতিক সংকট নিরসনের বিষয়ে পদক্ষেপ নেবেন; নতুবা রাজনৈতিক সংকটের কারণে ফ্যাসিবাদী শক্তি বিভিন্নভাবে সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করবে।’

সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এহসানুল মাহবুব জুবায়ের, ঢাকা মহানগর দক্ষিণের আমির নূরুল ইসলাম বুলবুল প্রমুখ।

