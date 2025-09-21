বাংলাদেশের এলডিসি উত্তরণ ঠেকাতে জাতিসংঘে যাওয়ার আগে মির্জা ফখরুলের সঙ্গে ব্যবসায়ী নেতাদের বৈঠক

প্রধান উপদেষ্টার সফরসঙ্গী হিসেবে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে যোগদান সামনে রেখে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সঙ্গে বৈঠক করেছেন দেশের শীর্ষ ব্যবসায়ী নেতারা। স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে বাংলাদেশের উত্তরণ স্থগিতে উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বানের পাশাপাশি ব্যবসার বিভিন্ন খাত নিয়ে নিজেদের উদ্বেগ তুলে ধরেছেন তাঁরা।
আজ রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে বিকেল ৫টা থেকে প্রায় দেড় ঘণ্টার এ বৈঠকে ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআইয়ের সাবেক সভাপতি ও হা-মীম গ্রুপের চেয়ারম্যান এ কে আজাদ, স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) তপন চৌধুরী, অ্যাপেক্স গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) সৈয়দ নাসিম মঞ্জুর এবং প্রাণ গ্রুপের প্রধান আহসান খান চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন।
এ বৈঠকে বিএনপি মহাসচিবের সঙ্গে ছিলেন দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী ও চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য এস এম ফজলুল হক।
আমীর খসরু বলেন, দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগ অব্যাহত রাখতে চাইলে এলডিসি তালিকা থেকে উত্তরণ স্থগিত রাখার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে আজ। এলডিসি থেকে উত্তরণে বাংলাদেশ আদৌ প্রস্তুত কি না, তা জাতিসংঘের প্রতিনিধিদলের সরেজমিনে দেখার দরকার। এ জন্য সরকারের পক্ষ থেকে জাতিসংঘে একটি চিঠি দেওয়ার বিষয়ে ব্যবসায়ীরা মত দিয়েছেন।
স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) তালিকা থেকে উত্তরণে বিগত সময়ে দেওয়া পরিসংখ্যান ‘প্রশ্নবিদ্ধ’ বলে দাবি করেন বিএনপির এ নেতা।
সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী আরও বলেন, জাতীয় সংসদ নির্বাচনের অপেক্ষায় বিদেশিরা সব বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত স্থগিত রেখেছেন। নির্বাচনের পর বাংলাদেশে বিনিয়োগে তাঁরা উৎসাহী।
বৈঠকে বিএনপির নেতারা ব্যবসায়ীদের সুবিধা-অসুবিধার কথা শুনেছেন বলেও জানান তিনি।
ব্যবসায়ী সংগঠনের নেতাদের মধ্যে বৈঠকে ছিলেন তৈরি পোশাক প্রস্তুত ও রপ্তানিকারকদের সংগঠন বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খান, মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কর্মাস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (এমসিসিআই) সভাপতি কামরান তানভীরুর রহমান, বিকেএমইএ সভাপতি এম এ হাতেম, বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন (বিইএফ) সভাপতি ফজলে শামীম এহসান, বিজিএমইএ মহাসচিব রশিদ আহমেদ হোসাইনী ও ঢাকা চেম্বার অব কর্মাস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (ডিসিসিআই) সভাপতি তাসকিন আহমেদ।