সনদে বাস্তবায়নের সুপারিশ না থাকায় স্বাক্ষর নিয়ে ভাবছে এনসিপি

রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে পাঠানো জুলাই জাতীয় সনদে বাস্তবায়নের সুপারিশ না থাকা এবং আপত্তির (নোট অব ডিসেন্ট) বিষয়ে সিদ্ধান্ত না থাকায় স্বাক্ষর নিয়ে ভাবছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। দলটি বলছে, স্বাক্ষরের বিষয়ে দলীয় ফোরামে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেবেন তাঁরা।
মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) রাতে আজকের পত্রিকাকে এসব কথা জানান দলটির যুগ্ম আহ্বায়ক জাবেদ রাসিন। তিনি দলটির হয়ে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সংলাপে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।
জাবেদ রাসিন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আপত্তির ব্যাপার এবং বাস্তবায়নপ্রক্রিয়া নিয়ে কোনো কিছু সনদে উল্লেখ করা হয়নি। এ কারণে আমরা আমাদের উচ্চতর ফোরামে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত জানাব, সনদে স্বাক্ষর করব কি করব না। কমিশনের কাছে আমাদের দাবি থাকবে, যে সুপারিশটা সরকারের কাছে করবে, সে সুপারিশটা এবং জুলাই সনদের যে আদেশ বাস্তবায়ন হবে, সে আদেশের টেক্সট রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে শেয়ার করতে হবে।’
মঙ্গলবার জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের পক্ষ থেকে জুলাই জাতীয় সনদের চূড়ান্ত কপি পাঠানো হয়। সেখানে ছিল না বাস্তবায়নের উপায় নিয়ে কোনো সুপারিশ।