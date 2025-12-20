উগ্রপন্থীদের সঙ্গে ব্র্যাকেটবন্দী হতে চায় না এনসিপি

উগ্রপন্থীদের নেতৃত্বে দেশব্যাপী যে মব ও সহিংসতা চলছে, সেখান থেকে নিজেদের আলাদা করতে চাইছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। এ জন্য গতকাল শুক্রবার ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদি হত্যার প্রতিবাদ এবং ভারতীয় আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে পূর্বঘোষিত দুটি কর্মসূচিতে বদল আনে দলটি।
গতকাল জুমার নামাজের পর শাহবাগে এনসিপির অবস্থান কর্মসূচি থাকলেও তা স্থগিত করা হয়। এরপর বিকেলে বিক্ষোভ মিছিলের ঘোষণা দিলেও তা বাতিল করে এনসিপি অফিসের সামনে ছোট পরিসরে অবস্থান কর্মসূচি পালন করা হয়। এনসিপির নেতারা বলছেন, ওসমান হাদির হত্যা এবং ধর্মকে ব্যবহার করে একটি গোষ্ঠী দেশকে অস্থিতিশীল করার পরিকল্পনা করছে। সেই গোষ্ঠীর সঙ্গে ব্র্যাকেটবন্দী হওয়া এড়াতেই দুটি কর্মসূচিতে বদল আনা হয়েছে।
এ বিষয়ে এনসিপির মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী আজকের পত্রিকাকে বলেন, বৃহস্পতিবার রাতে যেসব হামলা হয়েছে, তাতে জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে। আমরা এই ধরনের রাজনীতিতে বিশ্বাসী না। আমরা অহিংস আন্দোলন করতে চাই। আরেকটি বিষয় হলো, কাল (শনিবার) ওসমান হাদির জানাজা হবে। তখন জনগণ যদি রাস্তায় নামে, আমরা তাদের সঙ্গে আছি। কিন্তু এটাকে বিভিন্ন দূতাবাসে হামলার কথা বলা হচ্ছে, আমরা এটার পক্ষে না। কারণ, দূতাবাস আক্রান্ত হলে বহিঃশক্তি হস্তক্ষেপের সুযোগ পাবে।
নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী জানান, ওসমান হাদির হত্যাকারীদের দেশে ফিরিয়ে আনতে এবং ভারতীয় আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে যাবে এনসিপি। তবে সেটা হবে অহিংস আন্দোলন। কোনো সহিংসতায় জড়াবে না এনসিপি।
ওসমান হাদির মৃত্যুসংবাদ আসার পর বৃহস্পতিবার রাতে এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামসহ দলের শীর্ষস্থানীয় নেতারা শাহবাগে বিক্ষোভ সমাবেশে ছিলেন। এরপরই দেশের শীর্ষস্থানীয় দুটি গণমাধ্যম, ছায়ানট এবং আরও কিছু জায়গায় হামলা হয়। সাংবাদিক নূরুল কবীরকে হেনস্তা করা হয়। এনসিপির নেতারা জানান, এই সহিংসতাকারীদের আন্দোলনের সঙ্গে এনসিপির নেতারা তাঁদের নাম জড়াতে চাইছেন না। এ জন্য দলের নেতারা সতর্ক অবস্থানে রয়েছেন। শাহবাগে আন্দোলনে গেলে সেখান থেকে যদি কোনো পক্ষ গিয়ে কোথাও হামলা চালায়, তাহলে এনসিপিকেও তাদের সঙ্গে ব্র্যাকেটবন্দী করা হতে পারে। আবার বিকেলে এনসিপি বিক্ষোভ মিছিল করলে সেই মিছিলে উগ্রপন্থীরা অনুপ্রবেশ করে কোথাও হামলা চালাতে পারে। এসব আশঙ্কা থেকে দুটি কর্মসূচি বাতিল করে দলটি।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এনসিপির একজন কেন্দ্রীয় নেতা বলেন, ‘বৃহস্পতিবার রাতজুড়ে যেসব ঘটনা ঘটল, এরপর আমরা সচেতনভাবেই ধর্মীয় গোষ্ঠী এবং ‘তৌহিদি জনতা’র সঙ্গে এনসিপিকে যে ফ্রেমিং করা হয়, সেটা এড়াতে চাইছি। আমরা জামায়াত-শিবিরের বি টিম হতে চাই না। জামায়াত-শিবির এনসিপিতে ঢুকে তাদের কিছু স্বার্থ হাসিল করতে চেয়েছিল, আমরা এর বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান নিয়েছি।’
এনসিপির যুগ্ম সদস্যসচিব ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সেলের কো-লিড আলাউদ্দীন মোহাম্মদ বলেন, যারা জঙ্গিবাদী অথবা যারা বাংলাদেশকে একটি অস্থিতিশীল রাষ্ট্র করতে চায়, তারা কিছু পরিকল্পনা করছে। এনসিপি সেই রাজনীতি করে না। কোনো দূতাবাসে হামলা করে অথবা অন্য কোনোভাবে দেশকে অস্থিতিশীল যারা করতে চায়, এনসিপি কোনোভাবেই তাদের সুযোগ দিতে চায় না।
এনসিপির শীর্ষস্থানীয় নেতারা দলের তৃণমূল পর্যন্ত সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। দলের সদস্যসচিব আখতার হোসেন শুক্রবার এক বার্তায় বলেন, ‘বিক্ষোভ চলবে কিন্তু কোনোভাবে বিশৃঙ্খলায় জড়ানো যাবে না। আন্দোলনে নানা ধরনের হঠকারী গ্রুপ অনুপ্রবেশ করে স্যাবোটাজ করার পরিকল্পনায় আছে। তৃণমূলের সর্বস্তরের নেতা-কর্মীদের এই বিষয়ে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হলো। প্রতিবাদী বক্তব্য হবে কিন্তু দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব হুমকিতে পড়ে, এমন কোনো বিষয়ে এনগেজড হওয়া যাবে না।’