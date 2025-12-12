হাদির ওপর গুলি নির্বাচনের জন্য অশনিসংকেত: ইসলামী আন্দোলন

ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও ঢাকা-৮ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী শরীফ ওসমান হাদির ওপর গুলি চালানোর ঘটনাকে আসন্ন নির্বাচনের জন্য অশনিসংকেত বলে মন্তব্য করেছে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ। একই সঙ্গে তারা হামলাকারীকে দ্রুততম সময়ের মধ্যে গ্রেপ্তার করার জোর দাবি জানিয়েছে।
আজ শুক্রবার এক বিবৃতিতে দলটির যুগ্ম মহাসচিব গাজী আতাউর রহমান এ মন্তব্য করেন।
বিবৃতিতে গাজী আতাউর রহমান বলেন, ঢাকার বিজয়নগর এলাকার মতো জনবহুল এলাকায় ইনকিলাব মঞ্চের ওসমান হাদি গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনায় ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ ও নিন্দা জানাচ্ছে। ঘটনা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং তাঁর চিকিৎসার বিষয়ে খোঁজখবর রাখছেন।
গাজী আতাউর রহমান বলেন, ‘আমরা বারবার বলে আসছি, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনুন। সন্ত্রাসীদের দমনে কঠোর হন। কারণ, তারা আসন্ন নির্বাচনকে ব্যাহত করতে চাইবে। পতিত ফ্যাসিবাদ মোকাবিলায় সরকারের দুর্বলতা সুস্পষ্ট।’
ওসমান হাদির এ ঘটনায় তাঁরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন ও শঙ্কিত। তিনি বলেন, দেশের শীর্ষ রাজনৈতিক নেতৃত্ব দেশের নানা প্রান্তে প্রচারণা চালাতে যাবেন। এ হামলার ঘটনায় তাঁদের নিরাপত্তার প্রশ্ন আরও প্রকট হয়ে উঠল।
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ অবিলম্বে এ আক্রমণের সঙ্গে জড়িত সবাইকে গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছে।
তিনি বলেন, এটা আগামী নির্বাচনসহ সামগ্রিকভাবে দেশের ভবিষ্যতের প্রশ্ন। ফলে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে আক্রমণকারী, নির্দেশকসহ সবাইকে আইনের আওতায় আনতে হবে। তিনি আরও দাবি করেন, অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে আরও বেশি সচেষ্ট হতে হবে।