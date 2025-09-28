আমীর খসরুর নেতৃত্বে সুইস রাষ্ট্রদূতের বাসভবনে বিএনপির প্রতিনিধিদল

মধ্যাহ্নভোজের আমন্ত্রণে বাংলাদেশে নিযুক্ত সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত রেতো রিংগলির বাসভবনে গেছেন বিএনপির একটি প্রতিনিধিদল।
রাজধানীর গুলশানে আজ রোববার দুপুর দেড়টার দিকে প্রতিনিধিদলটি সুইস রাষ্ট্রদূতের বাসভবনে যান বলে জানিয়েছেন বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান।
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরীর নেতৃত্বে প্রতিনিধিদলে ছিলেন সাংগঠনিক সম্পাদক শামা ওবায়েদ, আন্তর্জাতিকবিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার নাসির উদ্দীন অসীম ও চেয়ারপারসনের পররাষ্ট্রবিষয়ক বিশেষ পরামর্শ কমিটির সদস্য ইসরাফিল খসরু।
এ সময় দুই দেশের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় ছাড়াও বাংলাদেশে আগামী সংসদ নির্বাচন নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে আলোচনা হয় বলে জানান শায়রুল কবির খান।