কোনো নির্বাচনে আ.লীগ অংশ নিতে পারবে না: সারজিস

‘চব্বিশের অভ্যুত্থানে গণহত্যার দায়ে কোনো আওয়ামী লীগ নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে না। সেই প্রক্রিয়ার দিকে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি’ বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম।
আজ বুধবার দুপুরে সুনামগঞ্জের শহীদ মুক্তিযোদ্ধা জগৎজ্যোতি পাবলিক লাইব্রেরি হলরুমে এনসিপির সুনামগঞ্জ জেলা ও উপজেলা কমিটির সমন্বয় সভায় তিনি এ মন্তব্য করেন।
সারজিস আলম বলেন, ‘চব্বিশের অভ্যুত্থানে গণহত্যাকারী ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ কোনো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবে না। ওই প্রক্রিয়ার দিকে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। বর্তমানে তাদের কার্যক্রম নিষিদ্ধ। আশা করি, বিচারিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আওয়ামী লীগের বিচার হবে এবং নিষিদ্ধও হতে হবে।’
সারজিস আলম বলেন, ভারতীয় আধিপত্যবাদ এ দেশে চলবে না। দেশের রাজনীতিতে ভারতের আধিপত্যবাদ সহ্য করা হবে না। যদি মৌলিক সংস্কার ছাড়া নির্বাচন করা হয়, তাহলে জনগণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে। জনগণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে ভবিষ্যতের বাংলাদেশে কেউ রাজনীতি করতে পারবে না।
এ সময় এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক এহতেশাম হক, যুগ্ম সদস্যসচিব প্রীতম দাস ও সুনামগঞ্জ এনসিপির প্রধান সমন্বয়ক দেওয়ান সাজাউর রাজা চৌধুরীসহ জেলা-উপজেলার নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।