হোম > রাজনীতি

কোনো নির্বাচনে আ.লীগ অংশ নিতে পারবে না: সারজিস

সুনামগঞ্জ প্রতিনিধি

সুনামগঞ্জে পাবলিক লাইব্রেরি হলরুমে এনসিপির সমন্বয় সভা। ছবি: আজকের পত্রিকা

‘চব্বিশের অভ্যুত্থানে গণহত্যার দায়ে কোনো আওয়ামী লীগ নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে না। সেই প্রক্রিয়ার দিকে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি’ বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম।

আজ বুধবার দুপুরে সুনামগঞ্জের শহীদ মুক্তিযোদ্ধা জগৎজ্যোতি পাবলিক লাইব্রেরি হলরুমে এনসিপির সুনামগঞ্জ জেলা ও উপজেলা কমিটির সমন্বয় সভায় তিনি এ মন্তব্য করেন।

সারজিস আলম বলেন, ‘চব্বিশের অভ্যুত্থানে গণহত্যাকারী ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ কোনো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবে না। ওই প্রক্রিয়ার দিকে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। বর্তমানে তাদের কার্যক্রম নিষিদ্ধ। আশা করি, বিচারিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আওয়ামী লীগের বিচার হবে এবং নিষিদ্ধও হতে হবে।’

সারজিস আলম বলেন, ভারতীয় আধিপত্যবাদ এ দেশে চলবে না। দেশের রাজনীতিতে ভারতের আধিপত্যবাদ সহ্য করা হবে না। যদি মৌলিক সংস্কার ছাড়া নির্বাচন করা হয়, তাহলে জনগণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে। জনগণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে ভবিষ্যতের বাংলাদেশে কেউ রাজনীতি করতে পারবে না।

এ সময় এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক এহতেশাম হক, যুগ্ম সদস্যসচিব প্রীতম দাস ও সুনামগঞ্জ এনসিপির প্রধান সমন্বয়ক দেওয়ান সাজাউর রাজা চৌধুরীসহ জেলা-উপজেলার নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মার্কা শাপলাই হতে হবে, না হলে নির্বাচন কীভাবে হয় দেখে নেব: সারজিস আলম
সম্পর্কিত

তোফায়েল আহমেদের ভাতিজা স্বপন গ্রেপ্তার

ফার্মগেট এলাকা থেকে আওয়ামী লীগের অর্ধশত নেতা-কর্মী আটক

মির্জা ফখরুলের নামে ভারতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত সাক্ষাৎকার মিথ্যা ও মনগড়া: বিএনপি

ডিএনসিসির সাবেক কাউন্সিলর মহিলা আওয়ামী লীগ নেত্রী নার্গিস গ্রেপ্তার

আখতারের ওপর ডিম নিক্ষেপ: গ্রেপ্তার যুবলীগ নেতা জামিনে মুক্ত

বিএনপি মহাসচিবের নামে সাক্ষাৎকারে কী লিখেছে ‘এই সময়’, জামায়াত–এনসিপির প্রতিক্রিয়া কেন

সৌদি আরবের গ্র্যান্ড মুফতি আবদুল আজিজের মৃত্যুতে জামায়াত আমিরের শোক

এই প্রজন্ম হাসিনার বুলেটে ভয় পায়নি, ডিমে ভয় পাওয়ার প্রশ্নই আসে না: আখতার

এই সময়ে প্রকাশিত সাক্ষাৎকারের কোনো অংশ থেকে শিরোনাম না করতে মির্জা ফখরুলের অনুরোধ

আওয়ামী লীগ আবারও প্রমাণ করল অন্যায়ের জন্য তাদের বিন্দুমাত্র অনুশোচনা নেই—নিউইয়র্ক বিমানবন্দরের ঘটনায় মির্জা ফখরুল
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা