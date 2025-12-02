খালেদা জিয়ার চিকিৎসায় চীন ও যুক্তরাজ্যের বিশেষজ্ঞ দল ঢাকায় আসতে পারে কাল

খালেদা জিয়ার চিকিৎসায় ঢাকায় আসছে চীন ও যুক্তরাজ্যের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দল। আগামীকাল বুধবার দুই দেশ থেকে দুটি বিশেষজ্ঞ দল ঢাকায় পৌঁছানোর কথা রয়েছে।
আজ মঙ্গলবার রাতে খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত চিকিৎসক এ জেড এম জাহিদ হোসেনের বরাত দিয়ে এ তথ্য জানিয়েছেন বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান।
বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান জানান, বুধবার সকালে চীন এবং একই দিন রাতে যুক্তরাজ্যের চিকিৎসকদের ঢাকায় পৌঁছানোর কথা রয়েছে।
এদিকে সংকটাপন্ন অবস্থায় থাকা বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে দেখতে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে গেলেন সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান, নৌবাহিনীর প্রধান অ্যাডমিরাল এম নাজমুল হাসান ও বিমানবাহিনীর প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল হাসান মাহমুদ খাঁন।
আজ রাতে তাঁরা এভারকেয়ার হাসপাতালে পৌঁছান।