হোম > রাজনীতি

খালেদা জিয়ার চিকিৎসায় চীন ও যুক্তরাজ্যের বিশেষজ্ঞ দল ঢাকায় আসতে পারে কাল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

খালেদা জিয়া। ফাইল ছবি

খালেদা জিয়ার চিকিৎসায় ঢাকায় আসছে চীন ও যুক্তরাজ্যের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দল। আগামীকাল বুধবার দুই দেশ থেকে দুটি বিশেষজ্ঞ দল ঢাকায় পৌঁছানোর কথা রয়েছে।

আজ মঙ্গলবার রাতে খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত চিকিৎসক এ জেড এম জাহিদ হোসেনের বরাত দিয়ে এ তথ্য জানিয়েছেন বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান।

বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান জানান, বুধবার সকালে চীন এবং একই দিন রাতে যুক্তরাজ্যের চিকিৎসকদের ঢাকায় পৌঁছানোর কথা রয়েছে।

এদিকে সংকটাপন্ন অবস্থায় থাকা বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে দেখতে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে গেলেন সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান, নৌবাহিনীর প্রধান অ্যাডমিরাল এম নাজমুল হাসান ও বিমানবাহিনীর প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল হাসান মাহমুদ খাঁন।

আজ রাতে তাঁরা এভারকেয়ার হাসপাতালে পৌঁছান।

সম্পর্কিত

এনসিপি নেতাদের সঙ্গে নেদারল্যান্ডস রাষ্ট্রদূতের বৈঠক

খালেদা জিয়ার বিদেশ যাওয়া নিয়ে পর্যবেক্ষণ শেষে তারেক রহমানের দেশে ফেরার সিদ্ধান্ত: বিএনপি

ক্ষমতায় গেলে জনগণকে অন্ধকারে রেখে কিছুই করব না: জামায়াত আমির

খালেদা জিয়া সুস্থ হয়ে ফিরলে নিজের সন্তান ভূমিষ্ঠের চেয়ে বেশি আনন্দ হবে: ফরহাদ ইকবাল

বিএনপি ও এনসিপির দায়িত্বশীল ঐক্য প্রয়োজন: নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

খালেদা জিয়ার অসুস্থতার কথা বলতে গিয়ে কেঁদে ফেললেন ডা. জাহিদ

খালেদা জিয়াকে বিদেশে নেওয়ার সব প্রস্তুতি নেওয়া আছে: ডা. জাহিদ

খালেদা জিয়া চিকিৎসা গ্রহণ করতে পারছেন, গুজবে কান দেবেন না: ডা. জাহিদ

খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যের সর্বশেষ অবস্থা নিয়ে ব্রিফিং, যা বললেন ডা. জাহিদ

‘খালেদা জিয়া আইসিইউতে শুনে রাতে ঘুমাতে পারিনি’, হাসপাতালের সামনে নেতা-কর্মীদের ভিড়
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা