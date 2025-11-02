হোম > রাজনীতি

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন আদেশে প্রেসিডেন্ট সই করলে সংস্কারের কফিনে পেরেক মারা হবে: নাহিদ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

নাহিদ ইসলাম। ফাইল ছবি

এক দল সংস্কারপ্রক্রিয়া ভেস্তে দিচ্ছে, আরেক দল নির্বাচন পেছাতে চাচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। আজ রোববার দুপুরে রাজধানীর বাংলামোটরে জাতীয় নাগরিক পার্টির অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এমন কথা বলেন।

নাহিদ ইসলাম বলেন, ‘এক দল সংস্কারকে ভেস্তে দিচ্ছে, আরেক দল নির্বাচন পেছানোর চেষ্টা করছে। আমরা এর কোনোটাই চাই না। আমরা চাই, যথাসময়ে ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন হবে এবং জুলাই সনদও আইনি ভিত্তি পাবে ও বাস্তবায়ন হবে।’

জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি রচিত হলে নির্বাচনের আগে বা নির্বাচনের দিনে গণভোট হলেও সমস্যা নেই বলে উল্লেখ করে নাহিদ বলেন, ‘গণভোট নির্বাচনের দিন, না আগে হবে, সেটা প্রধান সংকট নয়। তবে জুলাই সনদ বাস্তবায়ন আদেশ অবশ্যই ড. ইউনূসকে জারি করতে হবে। প্রেসিডেন্ট চুপ্পু এতে স্বাক্ষর করলে সংস্কারের কফিনে পেরেক মারা হবে।’

জুলাই সনদে স্বাক্ষরের বিষয়ে নাহিদ বলেন, ‘যেদিন জুলাই সনদ স্বাক্ষর হয়েছে, সেদিনই জাতীয় অনৈক্যের সূচনা হয়েছে। কোনো ধরনের বাছবিচার ছাড়াই সনদে স্বাক্ষর করে তারা জাতির সঙ্গে প্রতারণা করেছে। তবে এখনো সুযোগ আছে ঐক্যের।’

নির্বাচনে জোট প্রসঙ্গে এনসিপির নেতা বলেন, ‘সংস্কারের পক্ষে যদি কেউ না থাকে, তাদের সঙ্গে জোটে যাওয়া সম্ভব নয়। কোনো একটি দলের চাপে সরকার বারবার টেক্সট পরিবর্তন করেছে। বাস্তবায়ন আদেশের প্রথম খসড়ায় যেভাবে ২৭০ দিন পর সংস্কার প্রস্তাব স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংবিধানে যুক্ত হওয়ার বিধান ছিল, আমরা সেটিকে সমর্থন করি। এর ব্যত্যয় হলে আমরা সেই আদেশ সমর্থন করব কি না, তা পুনর্বিবেচনা করতে হবে।’

শেখ মুজিবুর রহমান প্রসঙ্গে নাহিদ ইসলাম বলেন, ‘শেখ মুজিবকে আমরা জাতির পিতা বলে মনে করি না। তবে মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অবদান রয়েছে।’

দলীয় প্রতীক ইস্যুতে সৃষ্ট জটিলতা প্রশ্নে নাহিদ ইসলাম বলেন, ‘নতুন দল হিসেবে সহযোগিতার পরিবর্তে আমাদের কাজে বাধা তৈরি করছে নির্বাচন কমিশন। অথচ শাপলা কলির যে সিদ্ধান্ত, সেটি তারা এক মাস আগেও দিতে পারত। আমরা শাপলাই চাই।’

ভারত শেখ হাসিনাকে আশ্রয় দেওয়ার মাধ্যমে জুলাই গণহত্যাকে সমর্থন দিচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন নাহিদ। তিনি বলেন, ‘গণ-অভ্যুত্থান প্রশ্নে যত দিন ভারত তার অবস্থান পরিবর্তন না করবে, তত দিন বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক শীতলই থাকবে।’

